La “Jaula de la Muerte” en la que turistas pagan para nadar con un cocodrilo de cinco metros

El ser humano nunca tiene suficiente. Por si no fuera poco con viajar hasta Australia, disfrutar de sus playas, de la exótica fauna que nada tiene que ver con la de Europa o las Américas y dar un paseo por ciudades tan bellas como Melbourne, Sídney, Perth o Brisbane, hay turistas que desembolsan hasta 130 dólares (114 euros) por sumergirse en el agua con cocodrilos cautivos.

La atracción “The Cage of the Death” (“La jaula de la muerte”) de la empresa Crocosaurus Cove ofrece a sus visitantes la opción de ver de cerca a sus siete cocodrilos carnívoros de 4,8 metros a través de una delgada urna de plástico transparente. Los turistas, encerrados por parejas, pasan 30 minutos al lado de estos predadores sin ser conscientes del peligro al que se exponen y de la explotación del animal en la que están participando.

Durante el tiempo que pasan bajo del agua, los vigilantes alimentan a los reptiles con pollo, ternera y pescado para que se muevan y así los turistas puedan contemplarlos. Una vez la caja regresa a la superficie, se pegan al cristal para ver a los cocodrilos nadar y tener una visión de 360 grados.

“Estaba asustada y emocionada a la vez. No dejaba de pensar que me podía comer viva, aunque sabes que no lo hará”, ha explicado Nellie Winters, una turista alemana.

Esta empresa de Darwin, ciudad ubicada al norte de la isla, ofrece desde 2011 estos servicios que bien podrían pararte el corazón del susto. Además de darte un baño con Guillermo, Catalina y Picador, los turistas también pueden sostener en brazos y alimentar a crías de cocodrilo también en cautiverio.

[Vía Daily Mail]

