El “gesto satánico” del príncipe Harry al conocer a Melania Trump desata rumores masónicos

La inauguración de la 3ª edición de los Invictus Games propició el encuentro entre el príncipe Harry y Melania Trump. A lo largo del encuentro con la prensa y la primera dama, el inglés hizo un gesto que ha dado mucho que hablar.

La primera dama de EEUU Melania Trump visitó Toronto el pasado sábado 23 de septiembre para liderar la delegación estadounidense a los Invictus Games, unos juegos paralímpicos en los que participan soldados veteranos.

Los Invictus Games se inauguraron en Londres el 2014 por idea del príncipe Harry de Gales, hijo militar de la difunta y carismática princesa Diana.

Ante las cámaras, Harry se sujeta la chaqueta del traje con lo que se ha llamado un “gesto satánico” y que en realidad son los cuernos que los metaleros han hecho toda la vida.

Cuesta no fijarse en que Harry de Gales tiene el dedo índice y el dedo meñique levantados en forma de pinza durante toda la sesión fotográfica y de vídeo, y en Twitter circula la teoría conspiranoica de que Harry hizo el signo adrede para contarle al mundo que él es un “masón”, un "illuminati" o un "satánico".

"El signo masónico que el príncipe Harry hace con la mano significa la traición a sus conciudadanos y que él es un satánico humanista y un traidor- no puedo ver las manos de Melania".

