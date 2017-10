Pillan a dos peces besándose en un acuario y el resto se queda patidifuso

El amor también triunfa bajo del mar. Ya lo decía Juan Luís Guerra: “Quisiera ser un pez / para mojar mi nariz en tu pecera / y hacer burbujas de amor por dondequiera”. Aunque hablaba metafóricamente, el cantautor dominicano no se equivocaba: a los peces también les late el corazón. Y, madre mía cómo les late.

A nuestras manos ha ido a parar un vídeo subido de tono, pícaro, voyeur, morboso. Pero no te hagas ilusiones querido, aquí no encontrarás la segunda parte de ese encuentro sexual en la Barceloneta grabado desde un balcón y con bolsa de basura incluida para no molestar a los amantes.

Dos pececitos han revolucionado un acuario de Xiamen, en China. Tantos días juntos paseando escama con escama, tanto roce clandestino de aletas bajo las algas, tantos desayunos compartidos y tantas miradas furtivas en los corales han hecho saltar las chispas de esta acuática pareja.

Hartos de la represión, de tener que amarse a escondidas y de la tortura que suponía para ellos la canción de Juan Luís Guerra, estos dos pececitos decidieron dar rienda suelta a su pasión y darse el lote delante de sus compañeros.

Total, que estos pequeños juntaron sus labios y se dieron un beso delante de todo el acuario. Tan intensa y pasional era la forma en la que se expresaron su amor, que ni siquiera podían cerrar los ojos de la emoción.

Ojipláticos se besaron y ojipláticos dejaron también a sus compañeros de hogar. Descompuestos, inmóviles y sin saber qué estaba sucediendo, el trío de vecinos vio como sus colegas proclamaban a los cuatro vientos, cinco océanos y seis continentes que se deseaban. Y ellos, muertos de envidia o con el cerebro estallando mientras elucubraban el motivo que los hacía besarse de esa forma tan extraña, no les quitaban ojo. El morbo del voyeur.

De tal magnitud fue el escándalo que hasta las almejas y los cangrejos comentan que los tres peces están tristes porque sus amigos los han abandonado, que están muy bien en pareja y que ya no los acompañan en sus excursiones de fin de semana. Desde entonces en la pecera ya no suena Juan Luis Guerra, suenan boleros meláncolicos y despechados de Luís Miguel.

“Si encuentras un amor que te comprenda / y sientas que te quiere más que nadie / entonces yo daré la media vuelta”.

