Un hombre estalla de ira contra una mujer en el metro ante la perplejidad de los pasajeros

Un pasajero del metro de Londres explotó de rabia e ira contra una mujer frente a la pasividad e incredulidad del resto de personas que se encontraban dentro del vagón.

Todo empezó cuando, en plena hora punta y con poco espacio para el movimiento en estos trenes, un hombre empujó a una mujer para intentar pasar y hacerse un hueco dentro sin ni siquiera pedirle disculpas. Tal y como explica a AP el testigo que filmó el vídeo, la mujer le respondió “perdone” y el apresurado pasajero estalló a gritos.

En frente de todo el vagón y apuntándola con el dedo empezó a vociferarle: “No te metas conmigo. No me grites, mujer estúpida”. El agresor le pedía que no le gritará mientras él era el que estaba alzando la voz, amenazándola e incluso insultándola. La víctima de esta agresión en ningún momento le gritó.

“No me provoques. ¿Cuál es tu problema?”, le espetaba mientras se abalanza sobre ella con una violencia y agresividad brutal. “Te he hablado correctamente”, le respondió la joven mientras se alejaba del agresor y un hombre se ponía en medio para contenerlo. “Cállate. Cállate, estúpida”, le soltó señalándola bruscamente con el dedo varias veces.

La conversación subió de tono y ella le dijo que dejara de tomar drogas. “¿Me estás acusando de drogarme, zorra estúpida?”, siguió el pasajero.

Toda la rabia y violencia volcada contra esta mujer en público es un acto de humillación, cobardía y sobre todo de machismo y violencia de género. El resto de pasajeros que estaban presentes permanecieron callados y atónitos, entendemos que sin valor para detener un asalto de estas magnitudes. Sin embargo, sigue siendo imperdonable el silencio y permitir que suceda un abuso así.

Lo que verdaderamente duele son las sonrisas dibujadas en las caras de algunos hombres que presenciaban esa escena. Uno de ellos mira a la cámara y suelta un “wow” mientras levanta las cejas y sonríe en tono sarcástico, como si estuviera presenciando una escena morbosa o circense. El segundo de ellos, el autor de las imágenes, giró la cámara y se grabó así mismo con una sonrisa de oreja a oreja: “Mi parada está cerca pero tengo que ver esto”.

Estos dos varones siguen sin entender el acoso y el problema que sufren muchas mujeres casi a diario y que precisamente en ese momento estaban presencio en directo. No es un motivo de mofa, no es una anécdota que grabar en vídeo o que contar a tus amigos, es una agresión que se tiene que denunciar. Y tener una sonrisa dibujada en tu cara mientras un hombre agrede así a una mujer resulta casi tan ofensivo como los gritos del pasajero.

