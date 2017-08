Dear David: la historia del niño fantasma asesino que está aterrorizando a Twitter

Adam Ellis es un ilustrador estadounidense y lleva desde el 7 de agosto escribiendo una historia de fantasmas a través de tuits. ¿Por qué? Según dice, el fantasma de un niño muerto está instalado en su apartamento e intenta matarle.

Al principio, cuenta Ellis, la criatura se le apareció en sueños. La primera vez que lo vio en el mundo real, Adam acababa de despertar de un sueño profundo, entreabrió los ojos y lo encontró sentado en una mecedora verde que tiene en la habitación.

Así empezó lo que se ha convertido en una sucesión de fenómenos paranormales.

Ellis hace fotografías y vídeos para ilustrar su historia-vivencia, y es que aunque no creamos (o no queramos creer) en fantasmas, seguir su hilo de historia nos obliga a replanteárnoslo. Veamos, por ejemplo, este par de fotos de su apartamento:

Left is with my phone. Right is with with Polaroid. The hall light was on both times. Why is it pitch black each time with the Polaroid? pic.twitter.com/Sh94OKP0xA