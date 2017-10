Así vivieron los clientes de un restaurante el momento en que un coche destrozó el local

Si alguna vez deciden volver a relanzar la franquicia, los guionistas de Destino Final podrían tener en este vídeo una oportuna dosis de inspiración.

La Babes Boys Tavern de Upper Marlboro (Maryland, EE.UU.) contaba con una treintena de comensales en su interior el pasado 24 de octubre. Patatas fritas, hamburguesas y un combinado salsas de kétchup y mostaza deshacían los paladares de los clientes antes de regresar sus puestos de trabajo.

Sin embargo, los camareros del local no llegaron a servir su fantástico postre de nata montada con banana y galletas.

Un coche se estrelló contra el establecimiento, derrumbando una de les paredes y arrollando a su paso sillas y mesas, tal y como muestran las cámaras de seguridad. En total, hasta nueve personas terminaron heridas en el fatal accidente.

Judge C. Philip Nichols was one of many having lunch when a car struck Babes Boys Tavern causing a wall to collapse - 6 injured so far. pic.twitter.com/J6FkrxnuBK