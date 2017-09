Este koala viajó 16 km escondido en la rueda de un coche sin que el conductor se enterase

Después de un largo día de excursión por el bosque, lo único que desearía cualquier persona es que la vuelta a casa en coche sea rapidita. “Ojalá no me encuentre ningún oso”. “Ni se me pinche una rueda”. “Cuidado con las ramas de los árboles que no estamos ahora como para comprar unos nuevos retrovisores”. Problemas mundanos y anodinos, si los comparamos con la que se le lió a un conductor de Australia.

Tras 16 kilómetros de viaje, un hombre se encontró amarrado detrás de una de las ruedas a un koala, que decidió unirse a la travesía mientras el coche estaba aparcado. Lo curioso del asunto radica en que este australiano solo se percató de que tenía un marsupial escondido cuando llegó a su destino, Adelaide, y escuchó un llanto que provenía del interior del vehículo.

Rápidamente llamó a la brigada de animales, le desmontaron la rueda y ahí estaba ella, Kelli – nombre con la que la bautizaron los bomberos que la liberaron.

“ Nos la encontramos temblando, llorando y la llevamos en seguida al veterinario. Ha pasado por mucho estrés y un trauma”, han explicado desde el equipo de rescatadores.

El pobre koala tenía parte de su pelo quemado y salió cubierta de grasa ya que, por si fuera poco, tuvo que soportar un viaje cuesta abajo y lleno de tumbos de un lado para otro.

Kelli se pasó una semana recuperándose hasta que finalmente los rescatadores la devolvieron de nuevo a su bosque, donde ya puede volver a abrazarse con los árboles y de dónde seguro no querrá salir en mucho tiempo para socializar e irse de escapadas improvisadas.

[Vía The Telegraph]

