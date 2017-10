Este jugador de rugby casi pierde la mano por acariciar a un león

Ay, queridos hombres, cuánto os gusta enseñar al resto del mundo vuestra valentía, vuestro coraje y todas esas cosas que creéis que reafirman eso que llamáis virilidad y hombría.

Al mundo le da igual que sepáis hacer 150 flexiones con voltereta incluida en dos minutos. El mundo mira hacia otro lado cuando brindáis con vuestros amigotes para celebrar la victoria de vuestro equipo de fútbol. Al mundo -y eso incluye a vuestra madre, abuelos, vecinos, compañeros de trabajo, al frutero, al cartero…-; a todos ellos les da igual que puedas poner el coche a 100 km/h en menos de 3 segundos. Majo, nos da igual.

Todo eso no define nada: ni ser un hombre ni no serlo. Y eso lo saben hasta los animales.

Queridos, ¿cuándo aprenderéis?

La última lección made in la madre naturaleza viene de la mano de este mozo jugador de rugby que se puso a acariciar a un león en un safari de Sudáfrica para dejarnos claro que él es muy macho. Pero, claro, al llamado rey de la selva sus hazañas con el balón, sus hombreras, su coquilla, su uniforme y todo lo que quieras relacionar con el género masculino se la trae al pairo.

Este felino carnívoro no se quedó quieto mientras recibía los achuchones del homínido y se precipitó a lanzarle un bocado en la mano que seguro no olvidará en la vida. Por suerte, este joven no sufrió ninguna herida grave física. Su ego viril, en cambio, terminó rodando por los suelos y escondido en una esquina.

Y es que antes de demostrar agallas y valía, hay que aplicar primero una regla básica en la vida: saber con quién estás jugando.

¿Tienes un vídeo noticioso que quieras enviarnos? Mándanos tu material a videoweb@playgroundmag.net con el asunto “Propuestas de lectores” y el tema del vídeo. Gracias.