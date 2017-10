El cruel vídeo en el que dos hombres atan y torturan a un ratón por robar comida

Dos hombres grabaron en vídeo como torturaron y golpearon a un ratón después de pillarle robando en su tienda. La pareja de agresores ató al roedor con cuatro cuerdas verdes a un tarro para inmovilizarlo. Las imágenes muestran como uno de ellos pega al animal con un palo mientras su compañero se ríe por detrás.

En las imágenes, dolorosas y humillantes, el ratón intenta esquivar sin éxito los azotes moviendo su cara de lado a lado. De nada sirvieron tampoco ni el llanto ni los gemidos del pequeño animal para impedir que sus agresores pararan su agonía.

Uno de los golpes fue tan fuerte que el tarro terminó cayendo al suelo todavía con el ratón atado. En ese momento, se vuelven a escuchar risas. Al recoger el recipiente y colocarlo sobre la mesa, el roedor aparece sufriendo de dolor y de pánico mientras mantiene su cabeza mirando hacia el techo.

El escandaloso suceso tuvo lugar en Mysore, al sur de India, y, según un medio del país, el torturador responde al nombre de Melahalli Ramanna.

Tal y como recoge The Sun, mientras el indefenso animal gimotea, Ramanna se pregunta si “volverá a comer harina y trigo”. Su amigo, que graba con su móvil la cruel situación, añade que la escena quedaría genial si se después incluyen música.

Por desgracia, desconocemos el destino del roedor. No obstante, torturar a un animal - ya sea un ratón, una hormiga, un perro o un león - no es gracioso y no es un acto del que sentirse orgulloso. La crueldad y maltrato animal nunca será un acto de entretenimiento ni te puede hacer estallar en carcajadas.

[Vía The Sun]

