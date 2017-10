Este hombre ha adiestrado a su gato a pasear por la calle con correa como un perro

Bigotes, 2 años, gato persa. Presumido y con aires de señor.

Pancho, 1 años, siamés. Cabezota y orgulloso.

Pelusa, 1 año y medio, siberiano. Irascible y alérgica a las multitudes.

Seguro que, si tienes un gato, alguno de los perfiles anteriores -que bien podrían ser sacados de un programa de citas felino- encajará con el carácter y la idiosincrasia de tu mascota. “Los gatos son muy suyos” es la frase que más se repite cuando preguntas qué opinión despiertan estos animales. Son difíciles de conocer y también de manejar, pero una vez que habéis llegado a un entendimiento pueden llegar a ser un verdadero aliado y compañero.

Estos peludos animales son también un hueso duro de roer a la hora de adiestrarlos. Al contrario que los perros, los gatos no entienden los castigos, odian los movimientos bruscos y que los mires fijamente. Además, si se sienten amenazados o no les gusta lo que haces con ellos te sacan las uñas y te pueden dejar un buen tatuaje facial por unos cuantos días.

Entonces, ¿cómo es posible que este chico haya adiestrado a su gato para pasearlo por la calle con correa casi como si fuera un perro? Este felino entiende cuando su dueño le indica si debe girar a la izquierda o a la derecha y cuándo debe cruzar la calle. Y, mientras tanto, tú te estás peleando aún con tu gato para que no salte encima de la mesa, para que no acabe con ese mueble de 20 euros del Ikea y para que no se ponga a maullar como un poseso a las 3 de la madrugada.

¿Cuál ha sido la clave para asegurar el éxito en esta clase avanzada de paseo por la calle? La motivación. Cada vez que el pequeño gatito obedecía a una orden, su dueño lo premiaba con elogios y achuchones. Así que nada de frustración ni de entrar en cólera si tu minino te ignora.

Bueno y, diga lo que diga, estamos seguro de que le ha echado tantas horas de paciencia que serían suficientes para ver mínimo cinco temporadas de Juego de Tronos del tirón.

