Encuentra un gusano vivo en un plato de bacalao precocinado y lo graba para denunciarlo

Katie Boswell preparaba la comida para ella y su pareja cuando descubrió horrorizada que algo se movía encima de uno de los trozos de bacalao.

Boswell había comprado un preparado de bacalao de la marca Waitrose en un supermercado de la cadena británica Ocado. Antes de cocinarlo decidió hundir los trozos de pescados en una salsa que había hecho ella misma. Entonces lo vio: el movimiento procedía de un gusano fino, largo y translúcido.

El incidente ocurrió el pasado lunes 14 de octubre, y Katie Boswell retiró el gusano del plato y lo dejó en un vaso donde el animal murió pasadas 24h. La mujer ha explicado que Ocado le ha devuelto el dinero, pero no ha habido respuesta directa alguna de parte de Waitrose.

“No he comido una sola pieza de carne o de pescado desde entonces. Soy extremadamente quisquillosa y no he podido”, contó el pasado 19 de octubre Boswell. A pesar de que la mujer dirigió un tuit a la empresa, no obtuvo respuesta. Según Waitrose, el tuit que la afectada mandó no se podía leer.

Varios medios se han hecho eco de lo sucedido, pero la empresa Waitrose todavía no ha lanzado ningún comunicado oficial de disculpa al respecto. Aun así, el portavoz de la empresa ha declarado lo siguiente al diario británico The Sun:

“Sentimos cualquier inconveniencia que hayamos podido causar y contactaremos a Katie al respecto ”.

