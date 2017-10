El vídeo de supuestos fenómenos paranormales en un colegio irlandés revoluciona internet

Unas ¿aterradoras? imágenes de una cámara de seguridad de un colegio tienen a internet revolucionado.

En la grabación se ve como una puerta se cierra sola de repente sin la ayuda de nadie. Tras una pausa, una de las taquillas que están a la izquierda de la pantalla empieza a sacudirse y a balancearse. Tras otra pausa, uno de los compartimentos se abre y los papeles que hay dentro se caen al suelo. Para rematar la jugada y tras otra breve pausa, la señal que hay en el suelo se cae violentamente.

Este ¿sobrenatural? suceso ocurrió el pasado 1 de octubre a las 3:07 horas de la mañana en el colegio Deerpark CBS de Cork, Irlanda y el centro subió el vídeo completo aquí. Dado que Halloween y la fiesta de todos los muertos está cerca, tanto los usuarios de internet como nosotros -intrépidos redactores/investigadores de Playground- nos preguntamos si es un montaje o si estamos ante un fantasma que en plena noche decidió dar un paseo y divertirse un rato.

En primer lugar, ¿a qué santo un colegio de Hermanos Cristianos -una congregación religiosa católica, para quien lo desconozca- revisa una cámara de seguridad de un domingo a las 3 de la madrugada?

¿Por qué está cámara de seguridad tiene tan buena calidad de imagen y un sonido espectaular?

Suspiciously good quality camera with sound for a security camera, and positioned at head height. mmm.