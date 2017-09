Esta aventurera predijo que sería abatida en el Amazonas; 3 días después, es lo que ocurrió

Emma Tamsin lo hizo. En 2014 dejó su posición como directora de colegio y empezó a perseguir sus sueños: esquió el polo Sur y llegó hasta el Brasil. La mala noticia es que de allí ya no podrá regresar.

Este es el video que la británica Emma Tamsin filmó antes de que se le perdiera la pista tras adentrarse en canoa y en solitario por el río Amazonas.

Su intención era llegar al Atlántico, pero tropezó con inconvenientes en su camino, y algunos de ellos los relató en su cuenta de Twitter. El 10 de septiembre ironizó sobre la posibilidad de que le robaran la canoa y la mataran. Tres días después, su profecía se cumplió.

Explicó que remó 20 km en plena tormenta y que había encontrado a 50 personas que iban en lancha motor y que le apuntaban con rifles y flechas.

Turned corner and found 50 guys in motor boats with arrows!!! My face mist hve been a picture!! (Town was uber quiet... too quiet!!) all go…

El último rastro digital de Tamsin data del pasado 13 de septiembre, cuando la aventurera relató que había encontrado a “3 encantadores lugareños”. Horas más tarde la mujer pidió auxilio, pero nadie llegó a tiempo.

Finished the day yesterday meeting three lovely locals and 2 kittens that slept next to my tent for the night (well until that played chase…