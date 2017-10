Indignante: una mujer atropella a un perro delante de su dueño y sale huyendo

“¿Pero por qué no le da patadas al coche? ¿Por qué no rompe el cristal? Así no va a parar el coche”, “Qué rabia”, “Qué frágiles somos los seres vivos, en un minuto todo puede acabar”, “Me ha hecho mucho daño ver este vídeo”.

Estas han sido algunas de las reacciones que desde la redacción hemos tenido al ver estas duras imágenes. Unos han expresado su impotencia poniéndose las manos en la boca, otros directamente han girado la cara.

El vídeo, que apareció hace unos días en YouTube, se grabó en la ciudad rusa de Vladivostok, cerca de la frontera de Corea del Norte, y en él u na mujer subida a bordo de su coche atropella un Yorkshire Terrier, a pesar de las súplicas del dueño de detener el vehículo para poder coger en brazos a su mascota.

La mujer hizo oídos sordos a la petición del hombre, arroyó al diminuto animal y después pisó el acelerador y huyó del lugar. Todavía en estado de shoc k , el dueño del perro tan solo consigue echarse las manos a la cabeza.

No sabemos qué sucedió para que esta mujer decidiera llevar a cabo un acto tan despiadado. No es relevante sea lo que sea que causara esa furia. Lo condenable y repugnante es asesinar a un animal, que no tiene culpa de nada y que mucho menos puede defenderse ante una máquina voraz como un coche en marcha.

