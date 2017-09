Todavía hay esperanza: este adolescente devolvió una cartera con 1.500 dólares dentro

Tyler Opdyke estaba con su primo pequeño Kyle repartiendo papeletas por Sacramento, California. De pronto este adolescente se encontró en plena calle una cartera. En ella había 1.500 dólares (1.300 euros) y varias tarjetas de crédito.

El dueño del monedero era el marido de Melissa Vang, que vivía justo en una de las casas del barrio. El mozo llamó a la puerta, pero, a pesar de que escuchó voces, nadie le abrió.

¿Qué hizo después? Una loable acción que le ha valido el reconocimiento de sus familiares y vecinos y una recompensa de 150 dólares.

El joven les enseñó dónde encontrar el objeto perdido: se dirigió a la cámara de seguridad, enseñó la cartera con los billetes y la dejó encima de la alfombra.

Melissa Vang chequeó el vídeo y pudo ver la honorable acción de Tyler, pero cuando salió corriendo a la puerta para agradecerle el gesto, el adolescente ya se había marchado a seguir repartiendo papeletas sobre plagas de insectos.

Según contó el joven a medios locales, más tarde regresó a la casa “para ver si el dinero todavía seguía ahí, porque de ser así, habría vuelto a tocar el timbre”. Y fue en ese momento, que Melissa y sus dos hijas pequeñas se fundieron en un abrazo con Tyler.

Sorprendida porque alguien sea tan bondadoso como para devolver 1.500 dólares, Vang compartió lo sucedido en su Facebook: “Qué Dios bendiga el corazón de este chico. Estoy acostumbrado a no abrir a desconocidos. Qué triste que no confiara en él y que no le abriera la puerta cuando solo iba a hacer una buena acción. Pero no podía pasar por alto su amabilidad”.

Sin embargo, el joven confeso en una entrevista que por un segundo se le pasó la idea de usar ese dinero para su primer año de universidad. Después, sopesó bien las cosas: “Pensé: ‘Esto no es mío’. No conozco a la familia, no sé por lo que están pasando”.

Y tú, ¿habrías sido tan honrado como Tyler o hubieses dormido esa noche con unas perillas extra?

