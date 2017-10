Alumnos latinos abandonan la clase después de que su profesora les exija hablar en “americano”

Un centenar de estudiantes han protestado en frente de una escuela de Cliffside Park, Nueva Jersey, después de que una profesora del centro recriminara a tres estudiantes hablar en español y les exigiera que se expresasen en “americano”.

Los alumnos, según ha afirmado uno de ellos a la cadena NBC, estaban comentado en castellano un partido de baloncesto cuando la docente los escuchó. “Los soldados de EE. UU. no luchan por tu derecho a hablar en español. Luchan por tu derecho a hablar en americano”, les reprochó ella.

Ante tal comentario, una de las víctimas la acusó de racista y se marchó del aula, mientras la profesora le respondía con un burlón “adiós”. La escena quedó grabada en un vídeo que un alumno subió a Snapchat.

Vianery Cabrera, estudiante de procedencia dominicana pero residente en EE. UU. desde hace tres años, ha explicado que estaban hablando en castellano porque así se sientan “más cómodos”.

“Primero me reí porque el americano no es un idioma. Tengo derecho a hablar en español, en inglés o en el idioma que quiera. Nos dijo que si queríamos hablar en español, que lo hiciéramos en clase de español. Eso duele porque vine a este país a cumplir mis sueños y escuchar eso no es justo”, ha explicado a NBC.

Yennifer Pinales, otra de las estudiantes que estaba hablando castellano, exige que su profesora que pida disculpas: “No solo me ha ofendido a mí, sino a una comunidad entera”.

Alrededor de 100 estudiantes de diferentes etnias y nacionalidades se solidarizaron con sus compañeras y protestaron en frente del colegio gritando “estamos unidos” y ondeando banderas de la República Dominicana, Brasil y Puerto Rico.

“La escuela se supone que es un sitio seguro para los niños, no un lugar donde te sientas atacado”, señaló a Reuters Herbert Rodríguez, alumno del centro.

Según datos de la junta escolar, en 2016, el 49,7 % de los estudiantes hablaban español en sus casas y el 62 % se identificaban como hispánicos o latinos. Tan solo el 32% afirmó hablar inglés en su hogar.

De momento el centro escolar no ha hecho ningún comentario al respecto.

[Vía NBC, ABC]

