Trump pronunciando “Puerto Rico” con acento español da tanta vergüenza ajena que duele

Son solo 18 segundos. Pero te prometemos que nunca un escalofrío tan tétrico te habrá recorrido la espalda de igual modo y que nunca antes habrás sentido tanta vergüenza ajena aderezada con dosis de asquito.

Durante una comparecencia con motivo de unas jornadas que celebran la herencia que españoles, mexicanos, caribeños y suramericanos han dejado en EE. UU., Trump se refirió a las consecuencias del paso del huracán María por Puerto Rico. Para ello, el presidente tuvo la estrepitosa idea de pronunciar el nombre del país con un exageradísimo acento español. En resumidas cuentas, hizo el ridículo (otra vez) y no le importó absolutamente nada.

Trump estaba encantado de su improvisación vocal y a su audiencia, que rompió a aplaudirle, tampoco pareció importarle mucho el pésimo acento español que acababa de impostar.

Tal y como están las relaciones entre el líder republicano y la comunidad latina, hacer una burla de la lengua española no parece la solución más inteligente. Pero eso a Trump también le da igual.

Trump can't help himself. He even mocks a Spanish accent at his Hispanic Heritage Event. https://t.co/f7hIrF2xPC

— Steve Silberman (@stevesilberman) October 6, 2017

"Trump está perdido. Se burla incluso del acento español durante el Evento de la Herencia Hispánica".

Donald Trump Mocks Spanish Accent While Expressing Love For Puerto Rico... pic.twitter.com/1j3voBRyCK — Mad Karma Bomber (@MadKarmaBomber) October 6, 2017

"Donald Trump se ríe del acento español mientras expresa amor por Puerto Rico".

Trump trying so hard to pronounce PR with Spanish accent. I laughed. Then went into the bathroom & threw up. I just wanted to stay there. — Jane West (@rltrjane1) October 6, 2017

"Donald Trump intentado pronunciar Puerto Rico con acento español. Me he reído. Después he ido al baño y he vomitado. Solo quería quedare allí".

¿Tienes un vídeo noticioso que quieras enviarnos? Mándanos tu material a videoweb@playgroundmag.net con el asunto “Propuestas de lectores” y el tema del vídeo. Gracias.