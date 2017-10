Sufrió el peor de los finales al querer demostrar que el paraguas le protege del rayo

Si está cayendo una tormenta apocalíptica y el cielo es un combinado de lluvia, ráfagas de viento y relámpagos, ¿saldrías a la calle a ver qué tal está el día? Supongo que en tu cabeza estará resonando un no. Y, ¿saldrías a la calle con un paraguas para comprobar si es cierto que atraen a los rayos? Tú seguramente no, pero a este chico le picó tanto la curiosidad que se calzó sus katiuskas y su chubasquero para llevar a cabo su propio trabajo de campo.

Debo admitir que a mí también me ha entrado la paranoia y, ante la duda de si es cierto o no, he recurrido al saber digital popular y he hecho una pequeña research al respecto.

Tras un rápido barrido las conclusiones son las siguientes. Un paraguas atrae a un rayo si:

- El mástil del paraguas es un metal 100 % conductor de electricidad, como el cobre, aluminio o el hierro.

- El mástil debe terminar en punta y el paraguas no tiene que tener un mango.

- Debes estar tocando el material conductor directamente, sin guantes de por medio.

- Debes estar aislado de árboles, antenas o rocas puntiagudas.

Siguiendo estas creencias en principio lógicas, podéis estar tranquilos y salir a la calle mientras lluvia. Pocas probabilidades hay de que os caiga un rayo encima.

Ahora, Carolina Kotur y su hijo de Misiones (Argentina) se llevaron un susto de muerte por querer comprobar empíricamente este mito. El niño de 12 años salió al patio de su casa en pleno aguacero a hacer la gracia y a demostrar que no pasaba nada. Su madre le siguió el juego y lo grabó en vídeo para inmortalizar semejante hazaña. Una diversión que se finiquitó cuando la broma desencadenó un susto de muerto.

No sabemos si provocaron al mar karma y este se la devolvió a lo bestia, pero de pronto un rayó cayó en el jardín de la vivienda de esta familia y a escasos metros del chico. El fuerte estruendo acompañado de una llamarada hizo que el miedo se apoderada de la madre y estallara a gritos.

Por suerte, el chico no sufrió ningún daño y se encuentra perfectamente. Seguro que ahora no vuelve a echarle un pulso a la madre naturaleza.

