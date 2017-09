Miss Texas solo necesitó 15 segundos para machacar a Trump en directo por televisión

Estamos seguros de que Donald Trump se quedó con la boca abierta y la cara desencajada cuando escuchó a Miss Texas cargar contra él en directo y delante de todo el país. Las declaraciones de Margana Wood en la gala Miss America del pasado fin de semana se han ganado el respeto y la admiración de todos los estadounidenses que vieron el momento y que no paran de compartirlo en las redes sociales.

Durante ese momento añejo y encorsetado en el que las aspirantes se exponen a las preguntas del jurado, Wood dio una de las contestaciones más tajantes y contundentes sobre un tema de actualidad política que se han visto en la historia de este concurso.

“El pasado mes una manifestación de neonazis, supremacistas blancos y del Ku Klux Klan en Charlottesville (Virginia) terminó en violencia y una mujer fue asesinada. El presidente dijo que los dos bandos tenían parte de culpa y que había gente muy buena entre ellos. ¿Crees que fue así?”, le preguntó el jurado.

Ella tenía 20 segundos para responder, pero solo le hicieron falta 15:

“ Lo que sucedió con los supremacistas blancos fue un ataque terrorista. Y el presidente Donald Trump debería haberse pronunciado mucho antes al respecto y haberse asegurado de que todos los americanos se sienten seguros en este país. Ese es el problema número uno ahora mismo”.

Lo dijo sin temblar y con una seguridad que hizo que el público (y los tuiteros) estallara en aplausos antes de que acabara.

This pageant contestant has greater moral clarity than the President of the United States. https://t.co/4N6T8jRpZx — Justin Hendrix (@justinhendrix) September 11, 2017

"Esta participante en un concurso de belleza tiene más claridad moral que el presidente de Estados Unidos".

Miss Texas--a white woman--showed more integrity in 20 seconds than Trump has known all his life. #MissAmerica — Charles Clymer🏳️‍🌈 (@cmclymer) September 11, 2017

"Miss Texas - una mujer blanca - ha demostrado más integridad en 20 segundos que Trump en toda su vida".

Young lady, you have raised my hopes for your generation! A truly lovely and intelligent American woman! You will always be a winner! — Marion (@oldwac1) September 11, 2017

"¡Jovencita, has elevado las expectativas que tenía puestas en tu generación! ¡Qué encantadora e inteligente mujer americana! ¡Siempre serás una ganadora!".

Para muchos, la joven de 22 años demostró que la gente joven no está para bromas y que no va a quedarse callada ante los problemas que surgen en su día a día. Tanto es así que, la Miss tiene una plataforma llamada “You belong” (“Tú perteneces”) desde la que lucha contra el acoso y defiende la igualdad y la inclusión.

