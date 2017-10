Probablemente nunca hayas visto un vuelo de dron tan arriesgado y espectacular como este

Paul Nurkkala es un piloto profesional de drones de 26 años de Upland (Indiana). Además de participar en competiciones de dron como el MultiGP International Open, Paul dedica gran parte de su tiempo a grabar vídeos que comparte en su canal de YouTube.

Nukkala es especialista en hacer volar drones con cámara usando una perspectiva en primera persona, utilizando unas gafas que le permiten realizar una inmersión total en las imágenes que está viendo.

El pasado mes Paul subió a su canal un vídeo llamado Flight Of The Year (el vuelo del año) que ya tiene cerca de 1.400.000 visitas. En él, Nukkala consigue lo imposible: volar alrededor de un tren en marcha logrando sin aparente dificultad entrar en su interior y pasar por debajo de él.

"Reconozco que este no es mi vídeo más 'fluido' ni nada, pero todo lo que se ve pasa en un mismo vuelo, así que quería mostrar eso", escribió.

Algunos de los comentarios en YouTube señalan lo peligroso que fue realizar este vuelo y critican a Nukkala por poner en riesgo a los tripulantes del tren y no afrontar las críticas.

"Hacer algo casi seguro ilegal. No responder a ninguno de los comentarios de la gente que te está haciendo una crítica legítima. Hacer cosas estúpidas que podrían contribuir a que los drones tengan mayores restricciones, o que directamente sean prohibidos. No es una buena jugada, colega, no lo es".

A pesar de los comentarios negativos, parece que el trabajo de Paul trabajo es reconocido mucho más allá de los likes y los shares. Flight Of The Year ha sido nominado a los Drone Film Festival de Los Ángeles.