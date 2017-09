James Hetfield de Metallica sufre una dolorosa caída sobre el escenario en pleno concierto

James Hetfield se dio un buen susto durante un concierto en Amsterdam, Holanda, este lunes. El vocalista y guitarrista de Metallica se cayó por un agujero que había en el escenario mientras interpretaba Now that we’re dead. El músico, preso del dolor, se quedó quieto unos instantes hasta que los miembros del equipo de seguridad llegaron para sacarlo de ahí.

El público, un poco sorprendido ante la dolorosa caída, estalló a aplausos una vez finalizó la canción. “Sí, estoy bien. ¿Mi ego? No mucho. Pero estamos bien. Mis sentimientos están un poco dolidos”, bromeó el cantante delante del Ziggo Dome.

Y es que lo mejor es tomárselo con humor y demostrar que no ha pasado nada. Para los que no había pasado nada era para el resto de miembros de la banda, que no se dieron cuenta de que a Hetfield se lo había tragado el escenario y que había una guitarra que no estaba sonando.

No es la primera vez que el cantante de Metallica sufre algún accidente encima del escenario. En 1992, durante su gira junto a Guns N’ Roses, un error durante una explosión pirotécnica le provocó quemaduras de segundo grado.

