Cumpleaños dramático: iba a soplar las velas y termina con el pelo en llamas

Lo niegues o no, el día de tu cumpleaños está marcado en rojo en tu calendario. Bien, porque deseas que se pase rápido y así no aguantar las constantes felicitaciones que te recuerdan que no paras de envejecer; bien, porque te vas a pegar (otro año más) el festival de tu vida.

Por muy hater que seas, a todo el mundo le gusta celebrar el día que vino al mundo porque son las 24 horas en las que está más que justificado que tú seas el centro de atención en casa, en el trabajo y hasta en la tienda del barrio.

Sin embargo, tus ilusiones se pueden ir por el retrete si de repente en tu fiesta de celebración sufres un doloroso accidente y, si también de repente, hay un vídeo sobre el dramático momento que corre como la pólvora por los cinco continentes gracias a internet.

Aquí un servidor firma este artículo justo el día de su cumpleaños y desea con fuerza que nunca le pase lo que le sucedió a esta muchacha mientras celebraba su 11 aniversario.

Rodeada de globos, comida y confeti -y también de padres, amigos y de esos cinco primos que solo verá ese día- la chica soplaba las dos enormes bengalas que había en su pastel. Cuando el tradicional cántico de “Cumpleaños feliz” terminó (con desincronización incluida) la rociaron con aerosoles de serpentina. Error.

El producto inflamable entró en contacto con las chispas de las bengalas y el pelo de esta joven empezó a arder en llamas.

En seguida, corrieron a socorrerla y, tal y como se puede ver en las imágenes, el incidente no provocó daños mayores. Eso sí, tanto la chica como el resto de invitados aprendieron una lección de por vida: hay que hacer caso a las etiquetas que dicen “este producto es inflamable, aléjelo del fuego”.

