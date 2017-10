El estremecedor momento en que Francis Koné salvó a un rival de morir en el campo

Lieke Martens y Cristiano Ronaldo no fueron los únicos ganadores de la gala The Best de la FIFA. Francis Koné, el futbolista togolés del Zbrojovka Brno, también se llevó un premio muy especial.

Un choque frontal, los dos jugadores caen al suelo. Francis Koné, de 26 años, se levanta. Martin Berkovec, jugador de 28 años del equipo Bohemians 1905, no se levanta: está inconsciente.

El togolés del Zbrojovka Brno enseguida se da cuenta, introduce los dedos en la boca del portero rival y consigue impedir que Berkovec se trague fatalmente su propia lengua.

Antes de este gesto, la grada del Bohemians 1905 resonaba de cánticos racistas contra Francis Koné. Cuando el togolés del Zbrojovka Brno salvó la vida a Martin Berkovec, los insultos cesaron.

A partir de ese partido de un día de febrero del año 2017, Koné se convirtió en el héroe del campeonato checo de fútbol. En las redes sociales, Martin Berkovec agradeció al togolés que le hubiera salvado la vida:

"Me gustaría darle las gracias a Francis Koné por rescatarme y darme primeros auxilios. Estoy feliz que estuviera allí y se lo agradezco mucho".

El lunes, Koné ganó el premio Fair Play 2017 por haber auxiliado al portero rival Martin Berkovec del Bohemians 1905. Pero, aunque parezca surrealista, el togolés Koné ya había salvado a otros 3 futbolistas antes.

“No es la primera vez que lo hago. Es como mi cuarta vez. Lo hice dos veces en África, y una vez en Tailandia”, contó Koné a la prensa checa el mismo día del partido.

Francis Koné nació en Bondoukou, Costa de Marfil, y se nacionalizó en Togo, en el noreste de África. Antes de llegar a ser futbolista profesional, el joven Koné pescaba cangrejos y limpiaba coches para pagarse unas botas de fútbol.

Con años de esfuerzo logró dar sus primeros pasos en el fútbol profesional en países como Tailandia, Omán y Hungría. Respecto al hecho de jugar en un equipo checo, el togolés asegura lo siguiente:

"Cuando eres africano, un hombre negro, y juegas en un país como este, no es como jugar en Francia o Bélgica. Aunque las cosas están mejorando, aún hay mucho racismo. Cuando estoy en el campo trato de no prestarle atención. Pero es difícil. El racismo me pone enfermo. Duele. Para nosotros, como jugadores africanos, es frustrante escuchar cosas como 'mono' o 'negro'.

Es imprescindible que la FIFA premie, más allá de la habilidad física, la deportividad y la competitividad justa. Sin embargo, si quieren ser realmente justos harían bien en tener más en cuenta a sus ganadoras femeninas.

