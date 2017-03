Este inquietante vídeo está haciendo que la gente confunda sus emociones

Ayer la animadora Kirsten Lepore colgó un nuevo vídeo de stop motion llamado Hi Stranger. Echándome un órdago, me la juego a decir que puede ser una de las cosas más siniestras y al mismo tiempo más monas que has visto en tu vida.

Hi Stranger resulta muy reconfortante y muy violento al mismo tiempo, como compartir cama con alguien con quién ni debes ni quieres acostarte pero al notar su respiración en el cuello te da mucho gustito: sabes que hay algo que no está del todo bien en que te guste la sensación, pero te gusta igual.

Tienes que verlo para entenderlo.

Lepore compartió el vídeo en Vimeo, YouTube, Facebook y Twitter, y pronto acabó también donde acaba todo en internet, Reddit. Los comentarios de admiración y desconcierto solo una maravilla.

"¡Queeeee! ¡Es tan perturbador y brillante! ¡Me encanta!".

Algunos tuvieron sentimientos enfrentados.

"Me siento extremadamente incómodo y extremadamente cómodo al mismo tiempo".

"En serio, estaba extrañamente cómodo a lo largo de todo el vídeo. No me siento atraído por los hombres, pero me sentía bien mirando ese culo y escuchándole hablarme así. Qué carajo es esto...".

Especialmente con el tema culo.

"No puedo ser el único que estaba mirando ese culo respingón cuando dijo que estaba bien, que puedes mirar".

Hay quien ha aprovechado para mandarle un mensaje nada discreto a su pareja.

"Todo el mundo en una relación debería tomar nota de esto".

El que se ha montado su propia película.

"Cuando empezó a dibujar, sentí que me estaba mirando a mí. Estaba esperando a que me mostrase un dibujo perfecto de mi tez. Pero cuando estaba mirando el trazo de su lapiz me di cuenta de que no me estaba dibujando a mí, estaba dibujando mi alma. Miró más allá de mi apariencia exterior y en las profundidades de mi corazón. Todas mis inseguridades, orgullo y deseos estaban en ese papel, y él simplemente lo dobló y lo dejó volar como una niebla en el oceáno".

"No. No fue en absoluto cómodo para mí. Estoy bastante seguro de que es la encarnación del mal. Ellos siempre tratan de seducirte con una falsa sensación de seguridad".

Lo mires como lo mires, es horrible. Y maravilloso. Es horriblemente maravilloso. Deberíamos ponerle un nombre a ese bichillo, ¿sugerencias?

"¿Podemos llamarle Isaac?".