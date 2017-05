Jennifer Lawrence “no pedirá perdón” por el vídeo en el que baila pole dance

Hace unas pocas horas, la página web Radar Online ha filtrado un vídeo absurdo en el que se ve a la actriz Jennifer Lawrence visiblemente ebria bailando en una fiesta en Viena.

Tal y como ha explicado ella misma en un post de Facebook, Lawrence estaba celebrando en un club de striptease el cumpleaños de un amigo cercano, con lo cual había una zona de pole dancing para probar a bailar con la barra. Y eso es, ni más ni menos, lo que trata de hacer entre tumbos, tambaleos y abrazos a un colega. Obviamente está borracha, no piensa en bailar bien, nadie piensa en bailar bien cuando está borracha. Solo se lo está pasando bien.

Todo esto hubiera quedado aquí si ningún estúpido hubiera decidido vender ese vídeo a un medio. Un vídeo, por cierto, de pésima calidad. Apenas se reconoce con claridad quiénes son esas dos personas. Es Jennifer Lawrence porque nos lo han dicho, pero también podrías ser tú en la última fiesta de Navidad de tu trabajo; en la despedida de soltera de tu hermana; o el sábado pasado. Quizás no te acuerdas.

“Mira, nadie quiere que internet le recuerde cómo intentó bailar en una barra de stripper. Fue uno de los cumpleaños de mi mejor amigo y por un segundo me olvidé de mi paranoia y bajé la guardia para divertirme. No voy a pedir perdón, me lo pasé increíble esa noche”, ha escrito la actriz ganadora de un Óscar.

El mismo portal que ha filtrado el vídeo ha aportado detalles de la noche facilitados, supuestamente, por una fuente que se encontraba en el Beverly Hills Club. Parece que el tipo en cuestión no supo divertirse tanto como Lawrence y sus amigos y se fijó en todos los detalles. Asegura que bebieron Vodka y que Jennifer se quedó en sujetador.

La fuente, que parece no haber sido nunca invitada a una fiesta, agrega: “¡Fue surrealista! Hubo un momento en el que Jennifer cogió algo de dinero que había por el suelo y simuló que se daba una paliza con los billetes! Ella estaba salvaje.

“ Por cierto, no es un sujetador, es un top de Alexander Wang. Y no voy a mentir, creo que mis bailes son bastante buenos”, ha apostillado la actriz en su publicación de Facebook.

“Este es el baile que Jennifer Lawrence probablemente nunca querría que el mundo viera!”, exclama la publicación que se ha hecho eco de esta no-noticia. Y, es verdad, probablemente ni Jennifer Lawrence ni el mundo necesitaban ver ese vídeo de dos personas algo pasadas divirtiéndose mucho. Es como si te ponen el vídeo todas las veces que has meado entre contenedores o cuando te subiste a esa barra a bailar y en tu mente lo hacías muy bien, pero casi te partes el cráneo.