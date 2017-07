Obsesión mourinhista: esta mujer se ha tatuado 20 veces la cara del entrenador

Caters Tv

Viv Bodycote siente devoción por José Mourinho. Tanta pasión que más de uno diría que es enfermiza.

Esta mujer británica de 59 años no tiene ningún problema en reconocer su amor incondicional por The Special One. "No hay ni un solo día en el que no mire fotos de José Mourinho en internet", dice Bodycote en Caters Clips. Tiene hasta 20 tatuajes con la cara del entrenador del Manchester United en su piel.

La última le cubre casi el muslo entero y ha pagado 800 libras por ella. "El precio de los tatuajes es muy variado. Los más pequeños rondan las 60 libras, pero otros de mayor tamaño me han costado alrededor de 250 libras", explica.

Su marido Tony, de 76 años, ha sido el que le ha regalado la mayoría de los tatuajes, a sabiendas que hay pocas cosas que le hagan más feliz. "Moriría por ver a Mou en carne y hueso. Es el único por el que sería capaz de engañar a mi marido, el entrenador de entrenadores".Un lío sentimental que se expande a lo largo de todo su cuerpo:

En el pecho tiene un retrato del portugués y su nombre repetido en varias ocasiones.

En sus brazos se ven varios claveles en tributo a la tierra de Mourinho y una lista con el nombre de los equipos en los que ha entrenado.

Por último, el rostro del técnico cubriéndole todo el cuadríceps que le ha valido para que le hagan un reportaje.