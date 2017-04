"Yo, aficionado invisible del FC Barcelona"

Es extraño exteriorizarlo, pero como ferviente seguidor del FC Barcelona cada vez siento una desconexión más grande con el socio del club de mis amores. Una lectura perversa del partido de Champions de ayer entre Juventus y Barça se repite y se extiende como un virus inventado por tertulianos radiofónicos y medios afines a la silla caliente de la tribuna del Camp Nou. Esos butacones con tufo a puro y a perfume caro que en demasiadas ocasiones se agencian la bandera del buen barcelonismo.

“El FC Barcelona ayer tiró por la borda una noche tan maca (bonita en catalán) como la remontada contra el PSG. Una remontada que protagonizó el pueblo catalán unido. Lo de ayer fue cosa de Mascherano, André Gomes, Mathieu y compañía. Nosotros no tenemos nada que ver y si remontan en el partido de vuelta ya los acogeremos de nuevo”.

Es uno de los comentarios que escuchábamos hoy con el primer café. Llega un mes después del “No son sólo colores. Son ilusión. Son lucha. Son un pueblo. Son sentimientos” que se compartió con orgullo en los muros de Facebook y Twitter de muchos barcelonistas con el 6 a 1 bajo el brazo y el baby boom de Piqué pensando en Shakira explotando bajo las sábanas.

Pasar de un extremo a otro es natural en el fútbol. Hasta aquí creo que todos de acuerdo. El gran problema es cuando se reparten carnets de buen o mal barcelonista, buen o mal amante del fútbol de ataque y –atención– buen o mal catalán. Todo por esa extraña obsesión del fútbol de buscar respuestas rápidas a reacciones que requieren digestiones lentas.

Hoy se puede leer en Twitter que “remontar al PSG y tirarlo todo por la borda en Turín sólo sería compatible a proclamar la independencia y después confederarse con España”. El aficionado de toda la vida del Barça vinculado al soci no perdona. No perdona a los jugadores, pero sobre todo no perdona al resto de seguidores que no sienten como ellos porque el nacionalismo catalán vinculado al club aparece y desaparece peligrosamente por arte de magia y según conveniencia.

Pongamos un ejemplo. No existe mejor reportaje para hacer un retrato robot del socio del Barça que las imágenes que captaba la fuga de aficionados del Camp Nou antes del pitido final el día de la remontada del Barça contra el PSG. Era la metáfora perfecta. Cuando todo parecía imposible, los goles iban llegando y los socios que se iban con la cabeza gacha para volver pronto a casa sin aglomeraciones no podían volver a su asiento. La estampa de abrazos en el exterior del estadio mirando de reojo al objetivo de la cámara a sabiendas que estaban haciendo un poco el ridículo era de aúpa.

Esos seguidores sacaban a la palestra ese sentimiento tan común en el fútbol de bajarse del barco antes del hundimiento. Pero en el caso de los culés, entre los que me incluyo, esto se lleva a la sublimación porque en demasiadas ocasiones nos creemos portadores de la excelencia en la victoria. No basta con ganar porque hay que ganar bello. Eso implica que prefieres no ver partidos del Barça actual porque no juegan como nos han enseñado los maestros Menotti, Cruyff y Guardiola.

“Lo de ahora no va conmigo” es un sentimiento que sobrevuela el universo culé hasta que llegue el partido de vuelta contra la Juventus, se remonte (ojalá) y todos vuelvan a colgar en sus muros de Facebook que som un poble i som sentiment. Somos un pueblo y somos sentimiento.

Esquizofrenia culé en la derrota, pero sobre todo, en la victoria.