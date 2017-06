Cada vez más cerca: un equipo de refugiados en la élite europea

El Syriana RFC (Refugees Football Club) está preparando ya su pretemporada como cualquier equipo profesional en un campo de fútbol a las afueras de Amberes. Jóvenes sirios, palestinos, iraquíes y libaneses entrenan con la mirada puesta en septiembre, cuando el equipo debutará en la cuarta división de la liga belga.

Toda su plantilla está formada por refugiados. Hasta el director del club, Adam Razok, también es un refugiado que llegó a Bélgica desde Siria en 2014, huyendo de la guerra civil. "Empecé a ver bastantes jugadores con mucho talento en los propios campos de refugiados. Les preguntaba por qué no jugaban con equipos profesionales y ellos me decían que no podían porque no hablaban la lengua de sus países de acogida y no conocían a nadie", explica Razok en EFE.

Fue a principios del año pasado cuando Razok formó un equipo de fútbol para los refugiados residentes en Bélgica. "Cuando empezamos, entrenábamos en un parque y no teníamos ni siquiera pelota de fútbol".

A los pocos meses comenzaron a recibir financiación gracias a los patrocinadores y pudieron comprar material y alquilar un campo de fútbol al aire libre dos días a la semana.

Ahora mismo están metidos en el rodaje de un spot dirigido a Cristiano Ronaldo, para pedirle su apoyo. "Hemos visto que ha hablado sobre los refugiados y los niños sirios, así que sabemos que está concienciado con esta causa", dice Razok con la esperanza de que el anuncio le llegue al portugués para tener más visibilidad y apoyo financiero.

A pesar de los problemas económicos, la plantilla y su técnico, Ahamed Aoufi, entrenan como verdaderos profesionales.

Aoufi fue entrenador en las categorías inferiores de la selección iraquí y lleva 16 años viviendo en Bélgica. En sus entrenamientos el árabe es el idioma que predomina, aunque todos hacen por entenderse con sus diferentes dialectos. Están ansiosos por debutar en la cuarta división belga.

"Estamos entusiasmados. Esto llega después de un año y medio de entrenamientos, más que suficiente para comenzar en la competición de verdad", explica Razok, convencido de que el equipo subirá como la espuma.

De hecho, el Syriana ya ha jugado muchos amistosos frente a equipos de la tercera y segunda división y los han ganado todos. No es extraño, ya que muchos de los jugadores de la plantilla ellos formaban parte de equipos profesionales en sus países de origen.

Ahora todos defienden el escudo del Syriana, que consistirá en un un pictograma con un barco blanco en el mar sobre el que vuelan estrellas fugaces. Una buena manera de representar la esperanza de quien un día tuvo que abandonar su hogar.