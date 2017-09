El mejor homenaje al fútbol de la calle sin una sola pelota en juego

Fotos: Michael Kirkham

Michael Kirkham es un fotógrafo profesional que siempre le ha apasionado el fútbol. No se había planteado en publicar algo relacionado con el deporte jamás, hasta que hace 10 años se dio cuenta de su esencia callejera en un viaje por Sudamérica.

Este británico de 39 años analizó e identificó al otro lado del charco que podría servir de hilo conductor de una galería entera: las porterías.

Esos 3 palos que deben proteger los porteros fueron su fuente de inspiración para darle vida al proyecto Urban Goals, por el que ha recorrido el Reino Unido durante dos años retratando en cada pueblo, descampado o callejuela los arcos que representan el fútbol callejero.Se fue de Liverpool con 8 años y volvió a los 26 para observar que todo había cambiado, incluso el fútbol.

Cada portería es diferente, y a través de ellas ha querido enseñar los cambios en la zonas urbanas del país.

"Cuando ves el proyecto como un todo, comienzas a ver un patrón de la vida alrededor de Reino Unido", dice Kirkham en BBC. " Algunos de los arcos que capté llevan 30 años allí. Eso me hizo pensar sobre las generaciones de niños que crecieron jugando allí y cómo esos arcos han cambiando con el paso del tiempo".

La próxima imagen es de Toxteh, un distrito de Liverpool, que después de décadas de protestas por haber demasiadas viviendas vacías ha sufrido una modernización.

"Este arco fue el comienzo. Solía visitar a un amigo en esta calle y veía este arco a menudo. Comencé a pensar en él y ya le había tomado un par de fotos. Allí fue donde nació goles urbanos", explica Kirkham.

En cambio, Park Hill -Sheffield- se construyó en los 60 y fue reconocido como uno de los edificios más grandes de Europa. Se trató de uno de los programas de viviendas más ambiciosos en su momento, pero se convirtió en un caldo para el crimen.

"Me apuré en visitar Sheffield para captar esta portería porque uno de los aspectos que trae la modernización es la desaparición de este tipo de arcos". Desde luego.

La próxima portería esta pintada en una pared de Birkenhead, y el fotógrafo la encontró a traves de Google View.

"Cuando comencé este proyecto me dediqué a caminar para tratar de encontrar los lugares. Luego me di cuenta que la mejor manera de seguir sería utilizando Google Street View. Me pasé horas del día buscando en la computadora, anotándolos en un cuaderno y planificando el momento para ir a visitarlos. Me acuerdo de la alegría al encontrar este. Salía corriendo de inmediato a tomarle la foto. Todavía es mi favorito".

En Leeds fue donde más kilómetros recorrió, o al menos fue la ciudad que más le costó rastrear. "No conté la cantidad de kilómetros que caminé para hacer este proyecto, pero son muchos", dice Kirkham. "Como no conduzco, todo lo hice en transporte público. Eso me permitió asociar las ciudades en relación a lo fácil que era movilizarse en ellas y al dolor que me producía en los pies subidas como ésta".

En Little Horton -Bradford- la portería que más les gustó estaba en una casa y no se cortó en pedirle a los dueños que le dejasen fotografiarla: estaban en el jardín.

Las zonas industriales también han llegado a las canchas de fútbol y las han arrasado, a excepción de las porterías, que siguen en pie, como esta de Glasgow.

"Este fue un arco que por poco no lo fue para el proyecto. La luz estaba desapareciendo rápidamente y me inquietaba hacerla. Mi guía, Brian Sweeney, me convenció de hacerlo. Estoy muy contento de haberlo hecho", reconoce el fotógrafo.

"Hull fue increíble. Espero volver allí en algún momento ya que me recordó a Liverpool. Tal vez sea el puerto, no lo sé", recuerda nostálgico. La siguiente imagen la capturó justo al salir del tren con todas las maletas mientras se dirigía al hotel que había reservado. Le echó 4 fotos y se fue a descansar directo a la habitación.

En otro hotel, esta vez en Upton, encontró otra portería recóndita. "Frecuentemente me tocó pedir que movieran autos para poder tomar la foto y eso fue lo que pasó aquí. Los propietarios del lugar me ayudaron mucho y conversamos sobre el proyecto tomando una pinta de cerveza".

Kirkham sabe que Urban Goals es un proyecto que todavía no ha terminado, y que alomejor nunca tendrá un final. Por lo pronto, no puede parar de sacar fotos a las porterías.

"No lo sé si seguiré tomando fotos de estos arcos por siempre. Cada vez que estoy en autobús sigo buscando más a través de la ventana". Y que siga buscando.

(Fotos: Michael Kirkham)