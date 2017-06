El más-que-discutible cambio generacional de España

"Esta es la nota que nunca habría querido escribir". A veces, conociendo el contexto en el que se escriben un montón de palabras, basta la primera frase. Así comienza Verónica Boquete su reflexión sobre haberse quedado fuera de la selección española que jugará la Eurocopa de Holanda en menos de un mes.

La exclusión de la considerada como mejor futbolista española de los últimos años (llegó a ser la 4ª mejor de Europa en 2015) no ha llegado sin polémica. "¿Motivaciones extradeportivas? A la mayoría se nos han pasado por la cabeza", nos dice la periodista Marta Griñán.

Se refiere a la rebelión colectiva de las futbolistas que motivó la salida del anterior seleccionador, Ignacio Quereda. Además de que el grupo denunció públicamente que el mundial de Canadá 2015 no se había preparado bien, Boquete habló así de claro: "Quereda es como un jefe que te desprecia. (...) No tenemos ni voz ni voto, ningún peso. Nos trata como si fuésemos niñas pequeñas y no tenemos ningún tipo de libertad. Y también cómo se dirige a nosotros: 'chavalita'". Otras compañeras, desde el anonimato que impone la posibilidad de represalia, lo resumían con una palabra: "machista".

A Quereda, que llevaba 27 años en el cargo, le sucedió Jorge Vilda. "La apuesta por Vilda, a pesar de su juventud, es de continuidad por parte de la Federación. Así que no sería descabellado pensar en un correctivo a una jugadora veterana y con carácter que suscribió aquel escrito", opina Griñán.

¿Es justa la decisión?

"No la comparto, pero la puedo llegar a entender", afirma Griñán. "Si nos fijamos en los datos Vero ha sido subcampeona de Europa esta temporada con el PSG, ha jugado 33 partidos y marcado 12 goles, que para ser una centrocampista resultan unos números bastante buenos. Sin embargo, creo que le sigue pasando factura la lesión que sufrió a finales de 2015 y que le impidió entrar en la convocatoria de Vilda cuando se estrenó como seleccionador. Desde entonces no ha tenido continuidad en las listas, puede que porque al entrenador le hayan convencido más las jóvenes que ha ido llamando en estos casi dos años. Si es así, y lo que está haciendo es un 'relevo generacional' se puede llegar a entender la no convocatoria de Vero, pero hay que ser conscientes de que la decisión es tremenda".

No han sido pocos los que han comparado la nueva situación de Boquete con la de Raúl González en su momento. "La gallega es la gran referencia del fútbol español, las comparaciones son odiosas, pero huyendo de las masculinas: su figura se podría comparar con la de Amaya Valdemoro en el baloncesto", asegura Griñán. "Como decía la seleccionadora de Brasil Emily Lima a principio de mes, es como si ella no convocase a Marta, considerada como la mejor futbolista de todos los tiempos".

Muy pocas de las seleccionadas españolas pasan los 25 y ninguna los 29 años. Además de a la excapitana de 30 años, Vilda ha dejado fuera de Holanda'17 a Natalia Pablos (31 años), Ainhoa Tirapu o Sonia Bermúdez (ambas de 32). Esta última ha sido con 32 goles la segunda máxima anotadora de la Liga y pieza clave para que el Atlético de Madrid ganase el campeonato. Su ausencia también es, como mínimo, discutible.

"Con Sonia pasa algo parecido, viendo los números es difícil verla fuera de la lista", para Griñán. "Creo que en la Eurocopa deberían estar las mejores, y Sonia Bermúdez y Vero Boquete, lo son. Son dos decisiones muy osadas por parte de Vilda, que prácticamente acaba de llegar. Veremos cómo le sale".

La solución, a partir del 16 de julio en Holanda. Con España en un grupo con Inglaterra, Escocia y Portugal y compartiendo reto con prácticamente toda Europa: romper la tiranía impuesta por las alemanas, campeonas de las últimas 6 Eurocopas.