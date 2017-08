"El odio siempre ha existido en América pero él ha vuelto a ponerlo de moda"

LeBron James ha sido muy duro contra Trump. No es para menos, después de las excusas y justificaciones con las que el presidente se ha referido a los ultraderechistas que el pasado sábado convocaron una manifestación de odio supremacista que acabó con el homicidio de Heather Heyer.

Trump ha defendido que en aquella manifestación "no solo había supremacistas o neonazis" y que el balance de una mujer de 32 años mortal y deliberadamente atropellada por el miembro de la organización racista Vanguard America Alex Fields, es el resultado de "la violencia de muchas partes". David Duke, exlíder del Ku Klux Klan y de la marcha del sábado, se apresuró a agradecerle "al señor presidente su sinceridad y coraje".

LeBron no es ingenuo, tampoco. El jugador no esperaba una declaración de Trump cercana a antifascismo o barbarie. El jugador de Cavaliers escribió: "El odio siempre ha existido en América, lo sabemos. Pero Trump ha vuelto a ponerlo de moda otra vez".

Hate has always existed in America. Yes we know that but Donald Trump just made it fashionable again! Statues has nothing to do with us now!