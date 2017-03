"No soy una mandona, soy la jefa"

"No soy la mandona, soy la jefa". "Una mujer puede hacer cualquier cosa". "No mires hacia abajo a no ser que sea para ayudar a alguien a levantarse". "Juego por mis chicas de Irán".

Son algunos de los mensajes con los que las futbolistas de la selección nacional sueca celebran el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Se trata de tuits escogidos por ellas mismas y que proceden de personalidades del país escandinavo. La cantante Zara Larsson, la periodista Frida Soderlund, la monologuista Karin Adelskold, la escritora Nina Akestam o la portavoz del partido Feminist Initiative, Gudrun Schyman, son algunas de ellas.

La iniciativa, llamada #IDittNamn, o "en tu nombre", no tiene solo el objetivo empoderador con respecto a todas las mujeres, sino que además sirve como visibilización de los éxitos de la selección sueca, plata en la última Olimpiada.

Lotta Schelin, su capitana, habló de la importancia de que las mujeres consigan avances "trabajando en equipo".

Quizá la primera base para ello sea, como dicen las futbolistas en otros de los mensajes, believe in your damn self. O sea: "cree en ti misma, maldita sea".