Las estrellas del mañana: así es el negocio de la precocidad futbolística

Getty

Ya sea por su calidad o por su estética, hay jugadores que desde benjamines están destinados a ser estrellas del fútbol. O al menos, su entorno se empeña en que lo sean. A los aficionados tampoco les cuesta convertir a niños de 8 a 10 años en focos mediáticos cada año gracias a los torneos de verano o de Navidad, donde se ilusionan pensando que tienen al próximo Maradona en su cantera.

En muchas ocasiones meten demasiada presión a los protagonistas, generando a la larga ansiedad y frustración por no llegar a la élite.

Obviamente, los representantes y los mejores clubes del mundo están al acecho de estos niños prodigio. Mino Raiola está forzando la máquina para llevarse a una de las perlas precoces del Barça, posiblemente la más valiosa. Este mismo fin de semana, el antiguo pizzero se presentó en la Ciutat Esportiva culé para ver al Cadete B y hablar con la familia de Xavi Simons. Al acabar el partido, el centrocampista de 14 años y su padre se fueron de las instalaciones en el coche de Raiola. Lo quiere a toda costa.

¿Quién es este pequeño proyecto de estrella?

No es nada raro: Simons es el prototipo perfecto de joven mediático. Nació en Ámsterdam, aunque ya lleva 7 temporadas en Barcelona. Su padre fue futbolista profesional en el AZ Alkmaar, aunque originario de Surinam. Era entrenador en Holanda, pero se trasladó a España y ha exprimido las habilidades de su hijo en La Masia, aparte de que no parece muy preocupado por que el futuro de Xavi pase por las manos de un tiburón de las finanzas como Raiola.

Le puso ese nombre a su hijo en honor a Xavi Hernández y dio en el clavo, porque se trata de un generador de juego nato, siempre pensando en la siguiente jugada antes de recibir el balón, y sin llegar ni al 1,50m. Destaca en el campo por su melena rubia rizada y no hay estadio en el que no le pidan una fotografía: no solo niños, sino que los mismos padres de los equipos rivales también le endiosan.

Todo el mundo le dice eso de "llegarás al primer equipo”, y siendo un cadete, sus redes sociales parecen las de un profesional del doble de edad. Tiene un ejército de seguidores en Instagram - más de 470k- y en su cuenta de Twitter ya tiene más de 3.000, siendo evidente que sus publicaciones están controladas por gente de comunicación. No es un chaval posteando lo que quiere, sino un futbolista al que están vendiendo.

En su equipo la mayoría se comportan igual, con varios compañeros que superan los 10k followers en las redes. Sin embargo, el rey del marketing infantil en Can Barça es otro holandés, algo más pequeño y con apellido de renombre. Se trata del hijo de Patrick Kluivert, Shane, que ha llegado al club este verano procedente del PSG. Ayer mismo debutó con el alevín, marcando su primer gol como barcelonista.

Con solo 9 años, todo lo que le rodea es un circo mediático de primer nivel. Hace pocos meses firmó un contrato de cinco años con Nike y se convirtió en el deportista más joven de la marca, siendo el primer europeo de su edad en tener un patrocinio similar.

Tal es la repercusión de su fichaje que algunos se lo han tomado como una pequeña venganza del traspaso de Neymar.

Su padre ha dejado el cargo de director deportivo del PSG para acompañar a su hijo y ahora es comentarista en beIN Sports. Mientras tanto, Shane arrasa en las redes - 144K seguidores en Insta- gracias a su amor por la gastronomía y ya es un youtuber de primer nivel, con 45.000 suscriptores. No para de subir vídeos dando lecciones sobre cocina y compra.

La pasada temporada, las imágenes de otro talento de 13 años dieron la vuelta al mundo. Karamoko Dembelé debutó con el equipo sub-20 del Celtic de Glasgow, como te enseñamos aquí, y la ansiosa industria del fútbol se le echó encima.

Manchester City, Chelsea, Barça y Manchester United quisieron reclutarle, pero prefirió seguir en Glasgow. Ni con esas ha conseguido deshacerse de las presiones extrafutbolísticas: quieren obligarle a decidir con qué selección jugará. Al ser nacido en Costa de Marfil pero afincado en Europa desde hace años, tiene la posibilidad de jugar con el país africano, con Escocia y con Inglaterra. De momento ya lo ha hecho con los dos últimos y le ha pedido a la FIFA que le permita compaginar selecciones hasta 2020. Veremos si le dejan escoger tranquilo.

De Bélgica han salido 2 chavales que se hicieron conocidos por el fenómeno YouTube. A diferencia de los anteriores, que consiguieron su fama gracias a su papel en grandes clubes o una imagen propia brutal y a partir de ahí se consolidaron en las redes, Denim Nnamudi y Pietro Tomaselli se dieron a conocer porque los vídeos de sus regates corrieron como la pólvora.

Nnamudi tiene 11 años y lleva desde los 8 años en el Chelsea, que lo descubrió gracias a los clips virales donde el "mini Harzard" -así le llaman- humillaba a sus rivales gracias a su velocidad y un centro de gravedad bajísimo. Los dirigentes apostaron por él, aún por ver si no acaba siendo otro juguete roto de Stamford Bridge, como ya pasó en su día con Islam Feruz.

Algo muy parecido ha hecho la Roma con Tomaselli, fichado desde el Anderlecht por las virguerías que el futbolista subía en su propio canal -16k suscriptores-. La afición romana le ve como el sucesor de Totti, pero a lo mejor se están precipitando. O no.

Los medios de comunicación también juegan sus bazas para conseguir clicks y más clicks inflando la burbuja de estas promesas. En Japón la sensación desde hace tiempo es Takefusa Kubo, uno de los jugadores afectados por la sanción de la FIFA al Barça y que tuvo que volver a su país hace un par de temporadas, tras llegar en 2008 a Barcelona con 7 años.

Ahora, con 15, ya ha debutado con el primer equipo del FC Tokyo y es capaz de arrastrar a 10.000 personas y 200 medios acreditados para seguir los partidos del combinado sub-23. El Barça y los demás grandes no le pierden la pista: es otro mirlo blanco del que pueden sacar tajada.