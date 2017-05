El niño que no descarta levantar esta Champions

Mucho odio al fútbol moderno y mucho romanticismo y mucho idealismo y luego resulta que no hay cosa más resultadista que la aproximación de un niño al fútbol.

Creer que si ahora tuviéramos 9 años no querríamos acabar el recreo celebrando el gol de la victoria, o habiendo marcado tres o cuatro, y por supuesto ganando esa media hora a infantil cara de perro, creer que eso no nos pasaría es engañarnos a nosotros mismos.

De niño, en fútbol, quieres ganar. Que te hablen de valores es sinónimo de haberla liado previamente, una cosa muy de despacho del director o de bronca casera con un primo llorando de fondo. En el patio, no es difícil que te conviertas en un cruce entre Maradona marcando con la mano y un materialista recalcitrante con el que Marx echaría alguna que otra lágrima.

Los atléticos llevamos una semana un poco en plan Benjamin Button. Hoy hemos completado la transformación de hombre a niño. De persona adulta que habla de la importancia de los valores, que relativiza la victoria si esta no se alcanza a través de determinada alquimia, nos hemos levantado hoy con tres letras martilleando en la cabeza: ¿Y si...?  Ni siquiera queremos completar la frase, porque no sabemos si lo haríamos con un "... marcamos el primero en los primeros 15 minutos" o un "... llegamos 2-0 al descanso" o qué. No queremos ni pensarlo, renunciamos hoy a nuestra racionalidad como si fuera la peste.

Avanza el día y aquello de "prefiero perder a nuestra manera que ganar a la suya" nos parece un principio matizable.

"El otro día después de perder 3-0 en el Bernabéu lo único que se escuchaba era la afición del Atlético de Madrid, 4.000 personas cantando el himno", ha dicho Gabi. También dice el capitán que a este equipo le falta una gran remontada.

Tenemos un 5,44% de posibilidades de remontar el 3-0, pero eso es atendiendo a la estadística histórica.

Cosas de mayores, vaya. De gente que tiene que buscarse trucos para creer en las cosas porque si no muchas veces ni se levantaría de la cama cinco días a la semana.

Algunos lo tenemos claro, esta noche volveremos a tener 9 años. Y no es algo elegido.