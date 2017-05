El nazi detenido 27 veces es "buen niño y deportista"

El hombre que en este vídeo se abalanza sobre otro al grito de 'Arriba España' y le golpea...

... y el que en estas imágenes sale del juzgado amenazando a los periodistas con un 'No me grabes que te voy a meter' es "un niño bueno que siempre le ha gustado el deporte".

Lo dijo ayer su madre, también a la salida del juzgado número 3 de Sevilla, donde se le decretó libertad provisional bajo la acusación de un delito de odio con el agravante de difusión en redes sociales, que comporta entre uno y cuatro años de condena. Además, la jueza le recordó que tiene una orden de alejamiento de la ciudad de Sevilla por agresión homófoba y un delito contra la seguridad vial.

Son solo algunos de los 27 antecedentes policiales de Herrera, uno de ellos por tentativa de homicidio.

"Él no es violento, violento es quien lo provoca. Si usted me provoca a mí, yo me vuelvo violenta. Mi hijo me dijo 'por seguridad mía he grabado el vídeo no vayan a decir que he hecho otra cosa'", dijo la madre de Herrera, monitor de culturismo de 28 años y uno de los líderes del colectivo de ideología predominantemente ultraderechista Supporters Gol Sur que se sitúan en dicho fondo del estadio del Real Betis. El club verdiblanco ha querido dejar claro que Herrera no es socio del equipo.

La policía también ha arrestado a sus dos acompañantes en la agresión de la Plaza Nueva de Bilbao. El trío registró la agresión neonazi entre risas.