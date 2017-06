El muerto que estará en Cardiff

Se pensó que él era uno de los 39. Su cuerpo, aparentemente inerte, estaba boca arriba sobre el hormigón del estadio de Heysel minutos después de que una avalancha causada por el pánico de aficionados de la Juventus a un ataque de hooligans del Liverpool dejase como balance la peor tragedia del fútbol europeo hasta la fecha.

En aquel sector del estadio bruselés había familias con niños, dado que los grupos organizados juventinos estaban en el fondo opuesto. Pero Carmelo Di Pilla, de 36 años, que había conseguido in extremis una entrada para la final de Copa de Europa, estaba allí. Días después de la foto, se despertó del coma. Quizá le salvó la vida haberse querido colocar, junto a los cuatro amigos con los que fue al partido, en primera fila para tener espacio delante.

"Me dieron por muerto", cuenta a La Gazzetta. "Recuerdo el calentamiento de Grobbelaar -portero del Liverpool-. Lo estaba fotografiando. Después se desencadenó el infierno. Una masa sobrehumana me empujaba. Me faltaba el aire, no podía respirar. De repente, todo oscuro, hasta que me desperté en el hospital. Fue como volver a nacer".

A Di Pilla, fervoroso juventino, le hizo falta una terapia: diez años sin entrar a un estadio. Desde entonces, no ha faltado a un partido de su Juve, especialmente si es una final. "En las gradas o en el campo, en Champions, en Serie A o en Coppa, a veces como fotógrafo acreditado uniendo mis dos pasiones: la fotografía y el fútbol", cuenta.

Estará en Cardiff, por supuesto. Su deseo está claro: romper la sombra negra de la Juve en las finales de Champions. En las últimas dos décadas ha perdido cuatro, en Múnich, Ámsterdam, Mánchester y Berlín.

En la de mañana el Real Madrid no parece un adversario especialmente asequible para que la Juve reine en Europa, pero Di Pilla, hoy con casi 70 años, seguirá atentamente el partido, confiando en la suerte de haber cambiado una cifra -el 39 del número de muertos en Heysel- por otra -el 600 de heridos-.