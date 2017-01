Una modelo llama comunista al entrenador de la Juve y le cae la de Dios

"Sin Pjaca y Mandzukic la Juve quedará tercera, ponlos en el campo, livornés comunista!!!". Así, directo y al pie fue el mensaje que la modelo y presentadora de TV Nina Moric escribió en su Facebook durante el partido Fiorentina-Juventus.

El destinatario era Massimiliano Allegri, el entrenador bianconero, y el contexto que la Juve perdía en un flojo partido contra los de Florencia. Moric, croata, no entendía que Allegri no hiciera jugar a Marko Pjaca y Mario Mandzukic, los dos killers croatas del equipo turinés. Y para dar el consejo, hizo referencia al origen de Allegri: la ciudad de Livorno.

Livorno es la ciudad donde en 1921 se fundó el más potente de los partidos comunistas de Europa occidental: el PCI. Su economía se basa en el trabajo petroquímico y portuario y el equipo de fútbol tiene fama, no solo en Italia, sino también fuera, de estar rodeado por un aura izquierdista gracias a la tradición política de años sumada a la labor de los hinchas de las Brigate Autonome Livornesi y del gran mito de la ciudad, el futbolista comunista Cristiano Lucarelli.

Hubo insultos machistas contra Moric que mejor no reproduciremos. Otros usuarios le recordaban que ella venía "de un sitio lleno de fascistas", en referencia a la colaborativa relación de las autoridades con el nazismo en el siglo XX. También hubo comentarios xenófobos "aconsejando" a la presentadora de TV que volviera a su país.

"Tienes la misma capacidad cognitiva que un pisapapeles", acabaron por dejarle escrito.

Lo curioso es que Allegri, el "livornés comunista", parecía estar leyendo aquello: pocos minutos después hacía los cambios requeridos y salían al campo Pjaca y Mandzukic.

Pero entonces, el fútbol ya no importaba tanto como la liada de Moric en Facebook. Tanto que escribió otro post: "¿Alguien me puede explicar cómo he podido ofender con lo de LIVORNÉS COMUNISTA? ¿No es Allegri de Livorno? ¿No es la ciudad con mayor concentración de comunistas de Italia? Como si hubiera escrito que Livorno apesta a pescado, o que Pisa tiene paisajes bellísimos y una torre que atrae a millones de turistas mientras que en Livorno la única atracción que hay es la de las sardinas que siguen a los buques pesqueros. Cosa de locos".

Después agregó que "hay un hecho objetivo: Livorno no es de mis ciudades preferidas a causa de la alta presencia de comunistas".

Dudamos de que lo haya arreglado.