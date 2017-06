Por qué este japonés de 14 años engancha a 8 millones de personas a un streaming de... ¿ajedrez?

Kyodo

Sota Fujii tiene 14 años pero ya es toda una institución en su país. Este chaval japonés ha batido el récord histórico de victorias seguidas -29- en shogi, conocido como el ajedrez nipón, y se ha convertido en un ídolo de masas entre los estudiantes.

En su última partida derrotó a Yasuhiro Masuda, de 19 años, para batir el récord establecido por Hiroshi Kamiya en 1987. No le fue fácil conseguir la victoria, ya que la partida que le ha encumbrado comenzó el lunes y terminó el martes de madrugada. En total duró once horas y media, y congregó a 7’5 millones de personas en directo a través de un streaming.

La espectacular racha de Fujii ha disparado el interés en Japón por este juego tradicional, algo que se ha refleja en un incremento en las ventas de tableros de shogi y en las inscripciones en clubes y escuelas de este juego.

Se trata de un deporte mental muy parecido al ajedrez. Lo juegan dos personas sobre un tablero de 9x9: Sente es el que empieza y está representado con un icono negro, y Gote, el blanco. La partida suele durar entre una hora y media o dos horas, y el objetivo es capturar al Rey del rival o provocar que se rinda.

“Ha hecho historia y ha inspirado al pueblo japonés”, ha dicho el primer ministro japonés, Shinzo Abe, tras el récord de Fujii, que sigue sin creerse todo lo que ha generado.

"No me podía imaginar lograrlo. He tenido mucha suerte", reconoció el jugador tras la partida ante los medios japoneses. Es increíble ver que no pierde la calma ante cientos de llamadas de periodistas, peticiones de entrevistas y miles de seguidores desatados en busca del autógrafo del niño prodigio.

Juega al shogi por casualidad. Cuando tenía cinco años su abuela le regaló una versión de shogi para niños y Fujii empezó a progresar a toda prisa, tanto que empezó a ir a clases en su ciudad, Seto, situada en la prefectura de Aichi. Llama aún más la atención lo conseguido por Fujii si se tiene en cuenta que cada año solo cuatro nuevos jugadores pueden adquirir la categoría de profesionales de shogi en Japón. Para ello deben terminar primeros o segundos en torneos que se celebran dos veces cada año.

Hoy en día hay unos 160 jugadores profesionales de shogi en activo y Fujii es el mejor de ellos con 14 años. Le queda mucho tiempo para convertirse en el mejor de todos los tiempos. Si no lo es ya.