Por la libertad de volver a ver el fútbol de pie

No lo negaremos, muchos aficionados nos morimos de envidia cada vez que vemos a 25.000 personas de pie, cantando, saltando, animando a su equipo en la Südtribüne del Borussia Dortmund. La grada de pie más grande de Europa tiene siempre un ambiente espectacular.

Un ambiente espectacular que en la Liga española, la autodenominada como mejor del mundo, no podemos disfrutar... de momento.

El colectivo donostiarra de aficionados y accionistas RealSocialismo! quiere abrir la puerta a las gradas de pie en la Liga. " Hemos pedido al Gobierno Vasco que esto se contemple en el reglamento que desarrollará la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Que lo que la ley describe como localidades se refiera también a gradas de pie seguras. Al menos, que haya esa opción", afirman.

Como mínimo, en la competición española. "Sabemos que las competiciones europeas no lo permiten de momento, pero pueden ponerse gradas híbridas con asientos abatibles que en competición doméstica queden fijados para no poder bajarlos: los martes, miércoles y jueves en Europa nos bajamos y nos sentamos, no hay problema. Este año se están probando en el estadio del Celtic de Glasgow", asegura RealSocialismo!. Los hinchas realistas creen que, con la remodelación inminente de su estadio de Anoeta, que acabará con las pistas de atletismo, sumado a la nueva construcción de San Mamés Berria, la reforma de Ipurua y la propuesta de ampliación de Mendizorroza, es el momento adecuado para que el parlamento vasco libere esta opción.

Para ellos es una manera, dicen, "de 'volver' a Atotxa", el viejo estadio realista entre 1913 y 1993. También de disponer de entradas más económicas para quien lo desee.

Y no solo la Bundesliga sirve como ejemplo. "En Alemania (y en Austria, Suiza, Holanda, Dinamarca o Suecia) son legales las safe standings o localidades de pie seguras, pero en Inglaterra, que sufrió los 96 muertos por la avalancha de Hillsborough en 1989 ya debate entre sus clubes instaurar este modelo. El campo del Tottenham en construcción prevé 17.000 localidades de pie, de las 61.000 totales", indica RealSocialismo!, para quienes este último punto es clave. "Hablamos de campos nuevos o remodelados que poco tienen que ver con aquellas entrañables pero peligrosas cajas de cerillas de los años 80. Los primeros que no queremos morir aplastados somos los aficionados". Además, señalan que la prohibición de alcohol en los estadios de la Liga es también un argumento a favor de la seguridad en las localidades de pie.

RealSocialismo! quiere abrir brecha. Quién sabe, quizá estemos a poco de volver a eso que ellos describen como "graderíos singulares, con la fauna propia de cada estadio".

Pocas veces lo viejo y lo nuevo parecen fusionarse de manera tan natural.

Gradas del Celtic Park, el estadio del Celtic Glasgow