Que un maldito fuego no estropee un buen partido de golf

Mientras el sur y la costa atlántica de los EEUU está del revés a causa de las inundaciones provocadas por los huracanes -Harvey, Irma, José y Katia-, la costa del Pacífico intenta apagar el fuego que le está devorando. Este fin de semana había 172 fuegos activos en el oeste del país, de los cuales 78 han sido calificados como "grandes incendios" por el Centro Nacional contra el Fuego.

De hecho, en lo que va de año han ardido 3,3 millones de hectáreas -el doble de la media anual de la última década- y han muerto 9 bomberos.

Entre las imágenes de los fuegos que sacuden la zona, se ha filtrado una que llama poderosamente la atención. Se trata del campo de golf Beacon, en North Bonneville, un pueblo del estado de Washington. Varios golfistas parecen acabar tranquilamente su juego, mientras un inmenso incendio calcina docenas de árboles justo detrás suyo.

La fotógrafa amateur Kristi McCluer fue quien realizó la captura el pasado 4 de septiembre, mientras pasaba por allí de pura casualidad en medio de una caminata. Le ha confirmado a diversos diarios locales que la imagen es auténtica y que el único retoque que le hizo fue darle algo más de luz.

Su foto ha servido para que mucha gente muestre su espíritu crítico al ver que un grupo de golfistas sea capaz que jugar con las llamaradas a su lado, como si no fueran con ellos.

La carga simbólica que divide al país: ¿pasan los golfistas de este club privado de ayudar a los que están sufriendo los desastres naturales?

Para calmar los ánimos, el jefe de operaciones del campo de golf, Mark Mayfield, asegura que nadie estaba en peligro cuando se tomaron las fotos, y que las llamas parece que estén mucho más cerca de lo que están. "Es la perspectiva: la zona en la que están los golfistas está a más o menos milla y media del fuego -2,4 kilómetros- y entremedias está el enorme río Columbia, con su media milla -800 metros- de ancho", ha explicado Mayfield en Buzzfeed.

Sin embargo, las explicaciones no parecen haber convencido a los más indignados...

I haven't seen a more perfect visual analogy to the current state of the US. Oregon fires near this golf course: pic.twitter.com/SJtc1Dei4H — Joe_Munday (@SuperJoeMunday) 6 de setembre de 2017

In the pantheon of visual metaphors for America today, this is the money shot. pic.twitter.com/09COuDutBC — David Simon (@AoDespair) 7 de setembre de 2017

— Francisco Soní (@Pancho_Soni) 7 de setembre de 2017

Let's golf like a president ! 😁🤣Make America Golf Again pic.twitter.com/1z5AdHI2wc — Lancelot (@L4nc3_4_l0t) 6 de setembre de 2017

La imagen en sí se hizo viral gracias a un post de Reddit y a la página de Facebook del propio club de golf, que compartió la foto acompañada del texto "nuestros golfistas están comprometidos en terminar el partido".

Aunque el que acabó de provocar la brutal expansión fue un tweet de David Simon, creador de The Wire, con más de 115.000 retweets. Habrá que esperar a que acaben los huracanes y los incendios para saber lo que desespera a los ciudadanos estadounidenses... ¿los desastres o las personas?