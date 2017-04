Fin a una vergüenza: la mejor selección femenina del mundo ya no cobrará la mitad que la masculina

La Federación de Fútbol de Estados Unidos y las futbolistas del país han terminado su larga disputa por discriminación salarial.

Después de un año lleno de declaraciones públicas, reprobaciones y amenazas de huelga, la Asociación de Jugadoras de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos han llegado a un acuerdo de negociación colectiva hasta el año 2021.

Esto significa que las actuales campeonas del mundo jugarán el Mundial’19 y los Juegos Olímpicos de 2020, algo que estaba en duda por los sueldos injustos que recibían.

No se han hecho públicos los detalles del acuerdo.

En una declaración conjunta de US Soccer y la asociación de jugadoras a los medios, se limitan a anunciar que el acuerdo "mejorará la vida profesional de las jugadoras y que seguirá construyendo el programa de mujeres en los Estados Unidos y crecerá el fútbol mundial".

Además, el presidente de US Soccer, Sunil Gulati, escribió en Twitter un mensaje abogando por la igualdad salarial: "Creemos que este es otro paso importante para continuar con nuestros esfuerzos a largo plazo de impulsar el crecimiento del fútbol femenino en los Estados Unidos".

También añadió que "el acuerdo ayuda a asegurar la fuerza del equipo nacional femenino, a proporcionar estabilidad y potencial de crecimiento para la Liga Nacional de Fútbol Femenino, y con el tiempo, fortalecer el proceso de desarrollo de jugadoras de élite desde la base".

Gulati se ve desahogado después de unos meses con el agua al cuello. Sin ir más lejos, el mes pasado cinco jugadoras de la selección ( Hope Solo, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Becky Sauerbrunn y Carli Lloyd) presentaron una queja formal contra la federación alegando que reciben menos de la mitad de lo que reciben los jugadores masculinos de Estados Unidos.

Algo incomprensible si tenemos en cuenta que las mujeres estadounidenses forman la que posiblemente sea la mejor selección del mundo y los hombres a duras penas se clasifican para el Mundial

Una de las jugadoras que se quejó sobre los sueldos, Carli Lloyd, del Manchester City, también twitteó contestando el mensaje de Gulati.

👏🏼👏🏼 Happy an agreement has been reached. 😃 https://t.co/roXWP5YInh