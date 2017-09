La razón por la que muchos fichajes de élite no son legales

Si la gente desconfía de alguien que nunca se haya saltado un semáforo en rojo o jamás se haya emborrachado hasta decir basta, los clubes de fútbol hacen lo mismo con quienes no practican el tapping up. En otras palabras: hablar con un jugador personalmente antes de negociar su fichaje con el equipo en el que juegue.

Aunque sea algo que está expresamente prohibido por la FIFA, lo practican casi todos los clubes.

De hecho, se considera una pérdida de tiempo no hacerlo. Nadie va a poner el grito en el cielo porque todos se sienten cómplices de violar una norma que hace que la inmensa mayoría de los fichajes sean ilegales. El ex director deportivo de Manchester City, QPR y Fulham, Mike Rigg, está convencido de que si la FIFA tuviera que actuar en cada infracción estaría obligada a investigar el 99,9% de los traspasos.

Si estamos ante una regla que no respeta nadie, ¿por qué no se cambia?

Los directivos tienen la sensación de que si se modifica, los jugadores cambiarían de equipo cada dos por tres. "En 30 años involucrado en el fútbol nunca, jamás, he conocido a una persona en algún club que respete las reglas de la FIFA sobre el tapping up", dice Rigg en BBC.

Y no se respetan por dos razones principales: el comprador no quiere quedar en desventaja revelando su interés al club por uno de sus jugadores y también desea conocer las intenciones de jugador, ya que no se van a poner a negociar si no quiere cambiar de aires.

"Yo me he acercado a clubes en el pasado y su primera respuesta ha sido '¿Hablaste con el jugador?'. Cuando les contestas que no porque se supone que no puedes hacerlo ellos se molestan contigo y te preguntan que por qué no, piensan que les estás haciendo perder el tiempo", explica Rigg.

El modus operandi habitual es contactando primero con su representante. Como los clubes no pueden hablar directamente con el futbolista, disponen de dos o tres personas de por medio para que no se les pueda vincular. Estos famosos intermediarios hacen que se encarezcan los traspasos, ayudando a que los clubes respeten cada vez menos el Fair Play Financiero.

Esta normativa que impuso la UEFA en 2011 dice que los clubes solo pueden gastar hasta 5 millones más de lo que ingresen en un periodo de evaluación de 3 años, además de prohibir que esos ingresos que estén fuera de mercado y rompan las normas de la competencia. Obviamente, entidades como el PSG, el Manchester City o el Real Madrid de hace algunas temporadas hacen cábalas para evitar esta restricción.

"Es ingenuo pensar que en un negocio tan cínico como es el fútbol los fichajes se lleven de una manera más ética", apunta Jese de Preter, director de Atticus Sports Management, una importante agencia de representación.

Después de llegar a un acuerdo con el jugador, al club comprador no le queda otra que negociar con el equipo al cual pertenece el futbolista. De primeras suelen cerrarse en banda, pero se acaba abriendo un período de oferta y demanda, en el que el jugador desempeña un papel fundamental. "Hay futbolistas que han venido a mi oficina para decir que nunca volverán a jugar para un club, ofreciendo todo tipo de excusas que hacen muy difícil al club mantenerlo en el equipo", revela De Preter.

Desde la FIFA aseguran que los casos de tapping up que se han denunciado son muy limitados, pero eso no quita que se sigan produciendo.

Quizá la solución sea cambiar el sistema de traspasos con procedimientos transparentes. Al igual que cualquier empleado, si un futbolista desea abandonar su club debería comunicárselo y llegar a un acuerdo, sin varios agentes de por medio, que acaban convirtiéndose en parásitos del fútbol.

Sin embargo, parece que ese cambio está lejísimos. Hasta en el FIFA 2018 se podrán simular negociaciones de representantes y jugadores con los clubes, incluidos salarios, bonus por partidos jugados y cláusulas de rescisión. Los fichajes están adulterados hasta en el fútbol virtual.

[Vía BBC]