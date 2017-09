Escándalo en la RFEF: "Si los árbitros no hacen lo que yo digo, los quito"

ARTE PG

Ángel María Villar y Juan Padrón están con el agua al cuello. Si el "Caso Soule" ya había destapado una serie de corruptelas -ambos fueron a la cárcel y salieron bajo fianza-, unas conversaciones que ha desvelado Marca ponen en jaque la supremacía federativa de más de 30 años del presidente y vicepresidente ecónomico de la RFEF.

Parece que la repetición de las elecciones a la presidencia es inevitable. No solo son conversaciones entre ellos, sino que también aparecen miembros de federaciones autonómicas y Gorka Villar -el hijo del presidente-.

En la siguiente Padrón se retrata diciéndole a la secretaria de la RFEF, Esther Gascón, que él manda por encima de cualquier estamento:

"Aquí el presidente mío, el de entrenadores, el de árbitros, el de fútbol sala hacen lo que yo diga. Y las territoriales igual, porque si no les quito. Ellos tienen que obedecer aquí a quien les paga... ¿Está claro, Esther? Hace 32 años que dije lo que había que hacer. Mientras esté la Ley y el Decreto ganará siempre el fútbol no profesional. Para eso tienen el 60% y los otros el 40%".

Con el presidente de la federación balear, Miguel Bestard, también se queda a gusto.

"Hay que partir de la base de que estas elecciones no las gana nadie, sino los 16 presidentes de Federaciones. ¡A ver si se entera todo el mundo! Los presidentes de las Federaciones somos los que ganamos las elecciones. Nadie más. Ni Sánchez Arminio, ni Eduardo Caturla. Porque los árbitros míos y los entrenadores míos votan lo que yo les diga. ¡Si no los quito!", asegura, viniéndose arriba.

"Si el Presidente mío, de Entrenadores y de Árbitros, y de Fútbol Sala, no hacen lo que yo digo... ¡los quito porque yo los pongo a dedo y los quito a dedo! Así desde hace 32 años. No admito que nadie intente venderme una burra", le repitió en otra ocasión a Andreu Subíes, el presidente de la federación catalana.

Gorka Villar tampoco se queda corto. En este extracto habla con su padre sobre cómo rascar más votos en las elecciones que se celebraron el pasado mes de mayo. "Ayer salió una circular de la Federación por la que se puede delegar el voto de los clubes. ¿Vale? Y de las medidas que se están tomando para conseguir los votos. Bien. Entonces he llamado a Jolin Lorrea -se entiende que es Juan Luís Larrea, presidente en funciones tras la suspensión de Villar- y le he dicho que escriba a la del Eibar, o la llame, para saber si han votado por correo. Y si no han votado, que le pida la delegación", le explica el hijísimo.

Villar sabía que el presidente de la federación gallega, Rafael Louzán, no le apoyaba. Se negó a que organizase un torneo en Sanxenxo, aunque la RFEF perdíera dinero. No le importó y menospreció el dinero federativo.

"Cuando se ejerce la autoridad, me cago en el dinero, tú dirás que no y que venga y te suplique. Que te venga a pedir su sopita. La autoridad está por encima de lo que nos cueste". Estos son solo algunos ejemplos que aparecen en el sumario del Caso Soule, que sigue desvelando más negocios turbios, presiones y corrupciones en la RFEF.

Habrá que estar atentos a futuras filtraciones.