¿Qué habría sido de Puerta sin aquella tarde de hace 10 años?

Aquel verano solo se necesitaron nueve días para pasar de la alegría a la tristeza. El 19 de agosto, el Sevilla F.C. ganaba la Supercopa de España ante el imponente Real Madrid. El 28 de agosto, Antonio Puerta perdía la vida.

Tres días antes, el lateral se había desmayado al lado de la portería. En su banda, la izquierda, y sin ninguna lesión aparente. Salió por su propio pie, tranquilizando a los espectadores que no entendían lo que estaba ocurriendo. Pero más tarde le recogió una ambulancia, y muchos advirtieron lo que estaba por venir.

No sé qué es lo que más me impactó de su muerte:

Que se fuera con 22 años, la edad que tengo mientras escribo este texto.

Que fuera de los pocos jugadores a los que conocía de aquella milagrosa plantilla, pues dedicaba horas a hablar con sus seguidores.

O que, por su culpa, decenas de hombres a los que nunca habría imaginado ver llorar se abrazaran desconsolados.

Decir que Puerta unió a la afición sería una gran mentira. Los sevillistas, para entonces, ya llevaban dos años más unidos que nunca gracias a los títulos que el club había conseguido.

Sin embargo, se convirtió en la persona a quien dedicarle todos esos logros. El símbolo de unidad que se necesitaba en los momentos de flaqueza. Ya no solo sonaría el himno antes de cada partido. Ahora, el minuto también 16 también estaba reservado para que la afición coreara su nombre.

Con la muerte de Puerta se abrió el debate del sobreesfuerzo, que más tarde volvió a renacer con el fallecimiento de los futbolistas Dani Jarque y Miki Roqué. Pero lo que más importó a los sevillistas no fue la causa de su pérdida, sino que quien se marchara fuera la persona que abrió la etapa más dulce de la historia del equipo.

El 27 de abril de 2006, antes de que el Sevilla se convirtiera en un equipo de renombre, Puerta hizo un remate impresionante que acabó siendo llamado “el gol que nos cambió la vida”. Efectivamente, con ese gol, el equipo se clasificó para la final de su primera UEFA. Con ese gol, la vida de los aficionados a un equipo que lo máximo que había hecho en la última década era subir de segunda división a primera, cambió para siempre.

El zurdazo tenía su nombre grabado, resumía a la perfección el estilo de un canterano que podría haber llegado a ser campeón del mundo. Menos de un año antes de lo ocurrido, en octubre de 2006, Puerta ya había sido seleccionado por Luís Aragonés para debutar en la Selección Absoluta. Así que solo habría sido cuestión de tiempo que le hubieran convocado para ganar aquel Mundial.

Diez años más tarde, esta es la mayor incógnita que queda por resolver: ¿qué habría sido de Puerta si hubiera sobrevivido?

En 2007, equipos como el Real Madrid, el Arsenal o el Manchester United ya estaban interesados en él. Pocos jugadores había en su posición con mayor potencial que el sevillista.

Nacido en Nervión, jugó en el equipo del barrio hasta que el Sevilla FC se interesó por él cuando tan solo era alevín. De este modo, con 10 años ya se ponía la camiseta blanca que le acompañaría a lo largo de toda su vida. Compañero de equipo de canteranos del nivel de Jesús Navas o Sergio Ramos, Puerta fue haciéndose un hueco sin llamar la atención. Aunque acabó midiendo más de 1’80, cuando era un crío era el más pequeño del equipo, por lo que tenía que esforzarse el triple que el resto para lograr destacar.

Quizás fue ese esfuerzo, el que hubo en momentos duros como en la semifinal de la UEFA o en la increíble jugada que hizo contra el Barcelona en 2006, lo que le llevó tan lejos. En ambos casos vimos lo mismo: un lateral acostumbrado a quedarse en su posición por orden estricta del entrenador saltándose todas las reglas. Porque era necesario hacerlo. No importaba si el resto tenía más calidad o un rol distinto al suyo. Si había alguien valiente en el terreno de juego, ese era él.

Con tan solo 20 años, Puerta se podría haber visto abrumado por la plantilla de estrellas que se había conformado para el nuevo ciclo europeo. Ya no era el bajito de clase, pero sí un infiltrado entre los internacionales Dani Alves, Saviola, Kanouté, Baptista o Adriano. Un infiltrado entre los veteranos Javi Navarro, Palop y Martí.

Pero él era de Nervión, el hogar del Sevilla. Si le preguntabas a un aficionado de la época quién representaba mejor al club, no te habrían dicho Kanouté o Dani Alves. Puerta era el verdadero espíritu sevillista, y lo demostraba representando el lema del club: casta y coraje.

Quizás, si no hubiera sido tan valiente, si no hubiera sido capaz de marcar un gol en una prórroga perdida o de levantarse por su propio pie tras el primer desmayo, ahora no tendría que estar escribiendo este artículo.

Pero su muerte, que hizo llorar a toda Sevilla ( la afición bética se comportó de forma ejemplar) sirvió para que miles de críos que sueñan con golpear un balón tengan un referente al que seguir. Por supuesto, no es suficiente. Cada sevillista cambiaría todos los títulos ganados en la última década por ver de nuevo a Puerta en el terreno de juego.

Sin embargo, el día en que murió un futurible campeón del mundo, también nació una leyenda.