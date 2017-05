Sin destrozos ni inventos: el mejor homenaje que puede hacérsele a la canción del Príncipe de Bel Air

Parece mentira, pero no es fácil estar a la altura de la canción del Príncipe de Bel Air. Lo que parece -y es- un prehistórico rap adaptado con sangre, sudor y lágrimas al castellano, es carne de cañón de intentos de versiones en plan humor a las que muchas veces hay que completar con la etiqueta de "humor involuntario". También hay homenajes etílicos en karaokes e incluso One Direction se han atrevido en directo con el tema.

Menos mal que ha llegado el Philadeplhia Union, uno de los peores equipos de la liga estadounidense MLS, para poner las cosas en su sitio.

El vídeo, lanzado a internet para promocionar uno de los últimos partidos del equipo del estado de Pensilvania, es un remake visual de la canción original con la virtud de no adaptar su letra macarrónicamente ni cosas por el estilo.

Titulado The Fresh Prince of Chest-Air, por la localidad de Chest, donde juegan sus partidos, está protagonizado por el delantero del equipo, CJ Sapong, que recorre el camino que en la serie hacía Will Smith desde Philadelphia a Bel Air pero esta vez en clave futbolística. Los compañeros de Sapong hacen el papel de malotes de la cancha, de su madre e incluso del taxista que le lleva a la mansión donde Will Smith vivió seis temporadas -de 1990 a 1996- de absoluto éxito.

Y todo prácticamente plano por plano.