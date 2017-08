La conmovedora carta de un niño de 8 años tras el despido de su profe

La gestión de la directiva de Raúl Martín Presa sigue enturbiando el clima en Vallecas. El verano ha venido marcado -además de por un extraordinario retraso a la hora de poner a la venta las camisetas oficiales que más habían ilusionado a la afición en las últimas temporadas- por dos despidos.

Uno fue el de Juan Ruiz, fotógrafo del club durante 30 años, que recibió la noticia por teléfono. El motivo: la reducción de presupuesto de este año, el segundo consecutivo en 2ª. Ruiz se encargaba de obtener imágenes del fútbol base y del equipo femenino rayista, uno de los más potentes de todo el Estado.

Si Ruiz recibió muestras de solidaridad por parte de muchos aficiondos, no menos atención ha recibido el despido de Rubén Sáez, el pedagogo que formaba hasta ahora a los chicos de la cantera rayista. Las labores de Sáez iban mucho más allá de lo deportivo: prestaba apoyo contínuo a los pequeños futbolistas en cuestiones de técnicas o asesoramientos de estudio. Fue, además, delegado del Femenino B, y llevaba en el club desde 2009, antes incluso de la existencia de la ciudad deportiva donde Sáez contaba ahora con su aula de estudios.

El despido del pedagogo del Rayo nos ha dejado la carta de un niño de 8 años, de categoría benjamín, a Presa. El niño se presenta como "uno de los trescientos y pico que defienden el escudo del Rayo cada fin de semana". El niño, que oye mucho "el nombre de Presa en el estadio" cuando va a ver al primer equipo, se muestra "triste".

Triste porque Rubén ha pasado a ser "prescindible", palabra que el niño ha tenido que buscar en el diccionario. "Que no se considera necesario", es la definición. Pero para este benjamín, Rubén es todo lo contrario, ya que es con el ritmo de colegio y entrenamientos, le cuesta hacer los deberes diarios. Y es ahí donde aparece Rubén para él y para otros, "un héroe". "Prescindible es un boli que no pinta, una mesa coja, un traje caro que no necesito... pero mi profe no. Mi educación, señor Presa, no es prescindible", escribe, consciente de la importancia de la formación académica para unos chicos del fútbol base que, aunque están en el camino trazado para ello, es estadísticamente muy difícil que lleguen al profesionalismo.

Uno de los canteranos que ha pasado por Rubén, Fran Beltrán, actual jugador de la 1ª plantilla del Rayo, mostraba también su apoyo al pedagogo.

Gracias de nuevo Ruben, gracias por darme una educación y por ayudarme a sacar los estudios y sobre todo por aguantarme.Te deseo lo mejor!! — Fran Beltrán. (@franbeltran__) 22 de agosto de 2017

La temporada no ha comenzado bien en el estadio de Vallecas. Los socios rayistas han denunciado el deplorable estado de su casa común. El Estadio de Vallecas presenta goteras tapadas con vasos de plástico en el techo, accesos sin iluminación, asientos sucios con restos de excrementos de aves y baños sin limpiar ni reformar.

Por si fuera poco, por órdenes de la LFP y el club, la seguridad trató de quitar la pancarta de la Peña Rayista Bus Uno, una de las más respetadas del estadio.

La reacción de la afición fue la habitual en Vallecas desde hace ya muchos meses: la indignación y la unidad.