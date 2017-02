"¿Cómo vas a ser esquiador si en Venezuela no hay nieve?"

Adrián Solano tuvo que lidiar con los prejuicios que hay en la sociedad desde su primer minuto de estancia en Europa. Este venezolano viajaba para disputar el mundial de esquí nórdico en Lathi, Finlandia, pero para llegar primero tuvo que sufrir el racismo de las autoridades francesas en el aeropuerto de París.

"Cuando llegué a París, el 19 de enero, expliqué que iba a Suecia a entrenar. No creían que yo practicara esquí en Venezuela. Les dije que lo hacemos sobre ruedas. Sólo tenía 28 euros y los policías me acusaron de que iba a emigrar porque la estaba pasando mal en mi país", explicó el esquiador en la Agencia AFP.

Solano estuvo más de seis horas retenido en el aeropuerto Charles de Gaulle y perdió su vuelo a Suecia. Como no tenía dinero para pagarse otro billete y llegar a su destino, las autoridades enviaron al venezolano a un hotel hasta que un juez decidiera que se hacía con él. En unos días decretaron su vuelta a Venezuela, que tuvo que pagar el consulado del país sudamericano.

"Por mi forma de vestir, mi cara o mis facciones me discriminaron. Ahora estoy en desventaja; perdí un mes de práctica en nieve. Lo intento de nuevo porque este es mi sueño", comentó unas horas antes de su estreno sobre la nieve finlandesa.

Aunque su nivel no sea comparable al resto de los participantes del Mundial (con un mes de entrenamiento más no se hubiese puesto a la altura de sus rivales), Solano se había pagado el billete a Finlandia trabajando como cocinero y con la ayuda de sus amigos.

"La carta decía que mis gastos estaban cubiertos, pero no me creyeron y me mandaron varios días a un hotel de París comiendo mal hasta que fui a un juicio donde debía demostrar que iba al campeonato", explicó Solano.

Su entrenador, César Baena, lamenta que Solano no se supiese manejar en esa coyuntura de tanta discriminación. "La Policía se rió de él, le aseguraron que el esquí en Venezuela no existe. Lo soltaron porque demostró que iba a competir, pero aun así no pudo continuar el viaje. Lamentablemente sí fue racismo. Adrián no entendía el idioma. Se aprovecharon para inventar toda una historia, que iba a emigrar por las condiciones en Venezuela", argumentó Baena.

A pesar de todo, Solano pudo competir en Finlandia tras volver a su país gracias a la ayuda de Aleksi Valavuori, un conocido presentador y hombre de negocios deportivo finlandés, que logró reunir el dinero suficiente para comprarle otro billete.

El campeonato empezó esta semana y en la carrera de clasificación de los 10 kms se llevó la atención del público por el incidente en el aeropuerto. Aunque no pudo completar la distancia, recibió una ovación por parte del público. Algunos ya le han apodado como el Moussambani de las nieves. Su historia también recuerda equipo jamaicano de bobsleigh en los Juegos de Calgary'88. Sí, el equipo que inspiró la peli de Disney de 1994, Cool Runnings.

Sea como sea, a Solano le quedan muchos años de práctica para dominar el esquí pero ya ha hecho historia y no por sufrir ofensas racistas, sino por su empeño.