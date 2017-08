Toman a Magic Johnson y Samuel L. Jackson por inmigrantes y la foto se convierte en un meme racista

La publicación dice lo siguiente: "Ver también en localides turísticas como Forte dei Marmi o Milano Marittima que se pasean con nuestros 35 euros es demasiado". En la imagen, el exbaloncestista Magic Johnson y el actor Samuel L. Jackson sentados en un banco junto a varias bolsas de marcas como Louis Vuitton.

La referencia a los 35 euros hace alusión a la cantidad que algunos ayuntamientos reciben como ayuda social para atención de personas migrantes en riesgo de exclusión en Italia. Como no podía ser de otra manera, la medida ha sido criticada por partidos de derecha como Forza Italia o la Lega Nord.

Lo cierto es que Magic y Sam simplemente estaban descansando de una jornada de compras en Forte dei Marmi durante sus vacaciones en la Toscana.

Aunque la autora del post, Nina Moric, se apresuró a dejar claro de que se trataba de "un experimento social", hay dos cosas que son ciertas. La primera es que la imagen cosechó un buen número de comentarios y memes racistas -algunos de cómicos populares como Luca Bottura-, lo que deja en evidencia la irresponsabilidad de la "broma". Especialmente cuando tienes más de 300.00 seguidores en Facebook.

La segunda es que Nina Moric es reincidente en "polémicas" políticas. Moric es una modelo croata muy conocida en Italia por sus apariciones en televisión, pero también por sus inclinaciones de extrema derecha. En enero pasado, tal y como te contamos aquí, Moric, tifosa de la Juventus, le dedicaba un delirante mensaje al entrenador del equipo durante un partido.

"Sin Pjaca y Mandzukic la Juve quedará tercera, ponlos en el campo, livornés comunista!!!", escribió pidiendo el ingreso en campo de los jugadores croatas de la Juve y a la vez denostando la procedencia de Massimiliano Allegri, el técnico. Livorno es la ciudad en la que se fundó el Partido Comunista de Italia en 1921 y uno de los grandes bastiones de esta formación durante casi cien años.

"Tienes la misma capacidad cognitiva que un pisapapeles", le escribieron en aquella ocasión como respuesta.

Moric es simpatizante activa del grupo fascista Casa Pound, de donde en Grecia Amanecer Dorado o en España el Hogar Social de Madrid han tomado inspiración en su propaganda racista e intolerante. De hecho, no hace ni cuatro meses que anunciaba que sería cabeza de lista de Casa Pound si hubiera elecciones y esta se presentase a ellas.

Nosotros nos preferimos quedarnos con algo más agradable. La imagen de dos viejos amigos pasando un buen verano:

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN