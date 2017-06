Carretera, cerveza y fútbol: los fines de semana de Zuza

“He viajado casi 300 km para ver un partido de ‘Klasa C’ -9ª división polaca-… ¿Dónde cometieron el error mis padres?”, se preguntaba Zuzanna Walczak por redes sociales. Hasta el día de hoy no ha obtenido respuesta.

Zuza es una chica normal. Entre semana compagina su trabajo, el sponsoring deportivo, para ganarse el pan de cada día, y los fines de semana invierte su tiempo en viajar y ver partidos, todo acompañando por litros de zumo de cebada y gente local. Es una de las groundhoppers más famosas de Europa y ha visto al menos un encuentro en nueve países diferentes del viejo continente.

“Todo pasa muy rápido. Los viernes trabajo hasta las 17:00, suelo empezar mis viajes los sábados por la mañana y los domingos por la noche tengo que estar en casa", comenta Zuza sobre la planificación de sus viajes. "Hay poco tiempo, a veces prefiero ver sólo un encuentro, pero vivirlo con la gente que puede aportarme bastante información sobre su club local”.

Zuza nació en un pueblo de apenas 400 habitantes y fue futbolista y árbitra. Entrenó a niños de su barrio y ha sido voluntaria y colaboradora en el área de marketing de distintos clubes. También escribe artículos y el año pasado vio más de 60 partidos en diferentes localidades.

Desde 2015 edita un blog, Weź mnie na mecz (Llévame al partido), en el cual los aficionados invitan a Zuza a visitar un encuentro de su equipo local y ella descubre el encanto de ese club. “El 70% de los partidos a los que voy son por recomendaciones de la gente que ha contactado conmigo. La frase "llévame al partido“ debió de aparecer en una tirada de camisetas para mujeres en una tienda del Ruch Chorzów. Fue una idea de mi autoría, y en ese momento colaboré con el área de marketing de ese club. La frase al final me gustó tanto que decidí usarla para mi uso personal”. Así surgió la plataforma donde Zuza guarda los recuerdos de cada viaje.

Ha visto de todo. “En 2011 pasé dos meses en Lviv -Lwów en polaco-. Aprovechando la ocasión, fui a un encuentro del LKS Pogoń Lwów, club que antes de cambiar de frontera, jugaba la liga polaca. En un momento determinado aparece un aficionado en escena, se acerca a la linier del encuentro con un ramo de flores e intenta pedirle matrimonio, pero su amigo se lo lleva de nuevo a la grada y así termina con la ilusión de su amigo. Esto demuestra el atractivo clima de las ligas inferiores, eso nunca pasaría en una liga TOP”, cuenta.

En Alemania, en un SpVgg Dresden-Löbtau vs SG Weixdorf, Zuza dio con un grupo de animación compuesto por, tan solo, seis personas. "Procedían de diferentes países, unos años atrás pensaron animar a un club local, y eligieron el SpVgg Dresden-Löbtau. Se hacen llamar Sasha’s Boys, y en sus pancartas tienen dibujada la imagen de Sasha Grey. Sí, es la Sasha que estáis pensando. Animación durante los 90 minutos, varias banderas y un bombo, algo increíble. Y pensar que el objetivo de ese viaje era visitar un encuentro del Dynamo Dresden”.

Aunque le fascina la idea de visitar Bielorrusia, Kazajistán o Azerbaiyán -"tendría que pedir unos días libres y tener algo ahorrado"-, Walczak ya ha visto partidos en Holanda, Austria, Alemania, República Checa, Croacia, Hungría, Ucrania, Polonia y Serbia. Otra fecha marcada en el calendario de Zuza es la visita a la capital de la antigua Yugoslavia. “Belgrado se ha vuelto legendario, o mejor dicho, de moda. Los mismos serbios empiezan a estar cansados que en los derbis aparezcan muchos grupos de turistas. ¿Qué hay de bueno en Belgrado? Es un fútbol sin comercialización: estadios de la vieja escuela, impunidad en las gradas, mucha pirotecnia, otro mundo. Y eso es lo que atrae a la gente, día a día vemos un exceso de comercialismo en el futbol que allí aún no ha llegado”, comenta la joven polaca sobre los Estrella Roja-Partizan.

¿Qué opina del Against Modern Football? “Francamente, entiendo a la perfección la idea de AMF, no soy fanática de esa comercialización tan poco saludable, pero por otro lado tengo que admitir que es muy complicado imaginar cualquier club, que pueda mantenerse sin el apoyo de los patrocinadores. En mi opinión l o importante es un patrocinador que invierte en deporte, pero no interfiere demasiado en el club, respeta su tradición y las expectativas de los aficionados. Así, ambas partes salen beneficiadas”, responde.

Zuza suele ver los encuentros en los sectores más animosos, con una cerveza en mano. En su país, “antes de la Euro 2012 cambiaron las leyes y en los estadios permiten servir bebidas que tengan menos de 3,5% de alcohol. Pero en los encuentros de alto riesgo, está prohibido vender cerveza, incluso la que tiene muy poco porcentaje de alcohol”. Además, en Polonia los precios de las entradas son mucho más asequibles que, por ejemplo, en España. “No podemos tener queja en cuanto a los precios. Y en mi caso es mucho más barato, porque las mujeres pagan menos”.

Pero, ¿Polonia es solo Lewandowski y los ultras del Legia? “Tenemos a los mejores, más ruidosos y más leales aficionados en diferentes clubes. Además, creo que en las categorías por las que me paseo tenemos unos increíbles clubes y estadios locales. Y para las personas que le gustan los estadios más modernos, aquí los pueden visitar”, responde esta hincha del WKS Śląsk Wrocław.

Sus familiares y amigos saben que Zuza no puede vivir sin fútbol. "Lo más complicado es cuando conozco a una persona nueva o cuando voy a una cita", reconoce. "Es muy difícil explicarle a alguien la pasión que siente una. O se sorprenden mucho, o al revés, piensan que algo pasa conmigo".