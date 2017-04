La policía busca al autor de las explosiones contra el autobús del Dortmund en base a una carta

La policía alemana está buscando al autor, o autores, de la colocación de tres cargas explosivas detonadas ayer por la tarde al paso del autobús del Borussia Dortmund.

El equipo alemán acababa de salir de su hotel de concentración rumbo al Westfalenstadion para jugar la ida de cuartos de Champions contra el Mónaco cuando estallaron los artefactos, escondidos en setos. Los cristales del vehículo se rompieron, produciendo cortes en el brazo derecho al defensa catalán Marc Bartra, que tuvo que ser operado anoche de una rotura de radio y ya se encuentra en su domicilio.

. @MarcBartra undergoes operation on arm and hand. Get well soon, Marc! https://t.co/sSmm76dGef pic.twitter.com/jylCuOPEGU